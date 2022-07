Au Flying Acrobatics Trampoline Club de Braine-l’Alleud, on a les pieds sur terre et la tête dans les airs

Le FATC ne transige pas avec la discipline. "Nos moniteurs et nos coaches sont formés pour limiter les risques. Cette donnée est essentielle dans notre travail pédagogique."

Une fois qu’il a quitté la catégorie loisirs, le jeune peut s’émanciper dans plusieurs divisions avec à chaque fois des niveaux de difficultés à franchir. "Le trampoline devient très intéressant à partir du moment où on fait des doubles saltos ou des doubles vrilles", confirme le jeune espoir Félix Vanye, qui a représenté son club au Portugal avec Lola (15 ans) et Max qui évolue en seniors.

GrégoryTrullemans ©Flying Acrobatics Trampoline Club

Le club brabançon est presque obligé de s’expatrier pour évoluer. "Il y a douze clubsen Wallonie dont seulement cinq font de la compétition. Il doit y avoir 2 à 300 trampolinistes en Wallonie. En Flandre, ils sont 10 fois plus", observe le président, également responsable de la commission technique à la Fédération. Le club de Braine se rend parfois en Flandre "en élève libre" . "Si on arrive premiers et comme ce sont des fédérations distinctes, on est hors-concours mais j’offre quand même une médaille à nos athlètes".

Jugé sur le temps de vol (via des capteurs), le déplacement horizontal, la difficulté du saut et l’exécution (évaluée par les 6 juges), l’athlète doit faire attention à plein de paramètres. "La pointe des pieds tendue, le gainage, la respiration, le calme, la concentration et les repères sensoriels", indique Félix.

"La souplesse, l’explosivité musculaire", ajoute son coach-président,GrégoryTrullemans. Ce dernier précise que "la capacité à passer au-dessus de sa peur, qui se déclenche naturellement, est importante", conclut Grégory Trullemans.