Le Genappien Antoine Valentin a profité du Covid pour augmenter la cadence

C’est en 2020 que l’on a proposé à Antoine de rejoindre l’équipe ECW Jeunesse. "Sans la moindre hésitation, j’ai commencé les entraînements intensifs. J’ai participé à ma première course sur route en mai 2020, c’est là que ma "véritable passion" pour le monde du cyclisme s’est installée. Depuis, le plaisir de la course est gravé en moi!"

Après avoir fait une saison complète en cadet 2, Antoine est actuellement en catégorie junior.

L’hiver dernier a été marqué par ses débuts en cyclo-cross. "Il me permet d’assurer une continuité dans ma préparation physique avec notamment un travail sur mon rythme cardiaque, la gestion des efforts à hautes intensités tout en retrouvant les sensations du VTT."

En ce début de saison 2022 sur route, Antoine Valentin a eu l’opportunité de courir dans de grandes courses dont Liège-Bastogne-Liège ou encore le tour du Condroz en présence de nombreux coureurs internationaux.

"J’ai également été sélectionné au test national de contre-la-montre à Borlo. J’ai pris énormément de plaisir durant ce CLM mais malheureusement je n’ai pas fait de résultats car c’était la première fois que je m’alignais en CLM fasse aux meilleurs juniors Belge. J’ai également fait deuxième junior 1 au championnat du Hainaut de CLM. C’est une discipline que j’affectionne énormément car c’est une discipline très intensive et autre que la route car on se retrouve confronté à nous-même pendant un effort intense."

De grandes courses

Une semaine avant Liège-Bastogne-Liège, Antoine Valentin a été victime d’une très grosse chute en course à Loupoigne. "J’ai eu un petit froissement d’épaule ainsi que beaucoup de contusions dans le dos. Ce qui a remis complètement en doute ma participation jusque-là veille de la course. J’ai pris le départ, j’étais bien et en bonne condition mais à 30 kilomètres de l’arrivée dans une côte, mon épaule a fait un énorme 'clac', j’ai eu mal et j’ai donc dû laisser filer le peloton. J’ai fini la course mais hors délais."

Ses objectifs sont d’évoluer et de progresser un maximum dans le cyclisme en gardant un rythme scolaire sur le côté.

"J’espère dans le futur pouvoir participer à d’autres très grandes courses mais je ne cache pas que je vais faire une grosse préparation hivernale pour faire une grosse saison route en 2023. Après mon camp scout, je pars trois semaines en Espagne pour préparer ma fin de saison route. J’irai m’entraîner en montagne en faisant également des entraînements en plaine tout en profitant de la chaleur. Et cet hiver, je vais faire une très grosse préparation cyclo-cross avec pour objectif d’aller faire des grosses courses CX."