Le Boust a créé une école de natation axée sur la compétition

Trois séances par semaine

Le Blocry Ottignies University Swimming Team occupe également la piscine de Blocry mais aussi la piscine de l’athénée d’Ottignies. Le club a créé en septembre dernier sa propre école de natation: " Les cours se donnent dans la piscine de l’athénée. Notre philosophie est différente d’une école de natation classique. Les jeunes qui viennent chez nous, savent que nous les prenons en charge dans le but qu’ils fassent de la compétition dès 8 ans , explique Slim Bettayeb, entraîneur au club. Nous avons une dizaine de nageurs dans l’école de natation. Quelques-uns ont arrêté lorsque la piscine a été fermée. Plus d’une vingtaine de jeunes sont inscrits pour la saison prochaine. Notre école de natation est axée sur la formation de futurs nageurs de compétition. Elle est composée de trois groupes. Nous proposons trois séances par semaine, à raison de trois quarts d’heure par séance, les lundi, mercredi et vendredi. Nous acceptons les enfants à partir de quatre ans Cela entraîne les jeunes, mais aussi les parents, au rythme des entraînements de compétition ".

0477 71 88 22 ou www.boust.be