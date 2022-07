VTT: Timéo Ruyssens (JTP Blancs Gilets) a vécu sa première expérience en enduro

Timéo n’était pas mécontent non plus que les liaisons entre les spéciales chronométrées ne soient pas trop longues. "Il ne faut pas croire mais l’enduro, c’est bien plus physique qu’on ne le croit. À chaque fin de spéciale, j’étais vraiment très fatigué. Et puis, avec toutes les portions techniques, le corps (bras, mains) encaisse beaucoup. En fait, tout le haut du corps est fortement sollicité et sur la fin, on souffre réellement mais cela ne me démotive pas, bien au contraire, je sais ce que je dois travailler pour m’améliorer et pouvoir réduire l’écart avec les meilleurs d’ici ma prochaine course qui devrait avoir lieu au début du mois de septembre à Bouillon."