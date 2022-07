VTT: Elisabeth Ullens décroche le titre FCWB en cadettes

Le championnat se disputait, tout comme la Wallonia, sur cinq manches. Mais la différence est que pour la Wallonia, les coureurs hors FCWB entraient également en lice pour le succès final. Un joli doublé donc pour la sociétaire des MTB Team Spirit. "Dimanche, on a eu droit à un parcours assez sympathique avec pas trop de technique mais beaucoup de relances. Ce n’était pas trop ma tasse de thé mais voilà… J’ai réalisé ma course sur ce terrain sablonneux avec beaucoup de racines."

Et le résultat a suivi, à l’image d’une première partie de saison réussie. "Pour le moment, en effet, je suis assez contente de mes résultats. Mais là, les objectifs vont arriver avec les championnats de Belgique à Houffalize ainsi que le Trophée de France des Jeunes Vététistes (TFJV), aux Ménuires."

Cette épreuve, multidisciplinaire, nécessite beaucoup de préparation. "Je travaille ma technique et surtout le trial qui est mon gros point faible. Avec la fédération, on a des séances spécifiques qui me font progresser pour tenter de réduire la différence avec les Françaises, douées dans cette discipline."

Au fil des années, Élisabeth fait également face à un circuit féminin de plus en plus relevé. "La concurrence est, en effet, de plus en plus rude. Surtout si l’on compare à mes années minimes. Les Néerlandophones sont très fortes et il faut s’accrocher pour faire des résultats. Je vise un podium au championnat de Belgique. Ce sera difficile mais je pense avoir mes chances. Houffalize est cependant un terrain très piégeux et il faudra être attentive pour éviter les soucis techniques."

Quant au TFJV, pour sa dernière sélection (NDLR: en 2023, Élisabeth sera juniore, catégorie que l’on ne retrouve plus au TFJV), ce sera plaisir avant tout. "L’épreuve met beaucoup de pression, je ne veux pas me louper, mais pour cela, il faut que j’y aille avec l’envie de m’amuser avant tout."