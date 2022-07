Volleyball: De nombreux mouvements dans les deux équipes de N3 à Walhain

La Nationale 3 de Walhain s’est sauvée la saison dernière en laissant Lier loin derrière elle. Les Walhinois repartent pour une nouvelle saison dans la même série C. Par rapport à la saison dernière, il y aura beaucoup d’équipes francophones dans cette série. On y retrouvera Nivelles, Chaumont et Guibertin. " Il n’y a que trois équipes néerlandophones dans la série et encore, avec des clubs comme Louvain, Machelen, Leefdaal et Kappelle-Op-Den-Bos, soit des clubs pas très éloignés de Bruxelles. Nous n’aurons plus de long déplacement comme la saison dernière ", souligne Michel Hourlay, qui coordonne les activités sportives du club de Walhain.