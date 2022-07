Maxuella Lisowa quitte Castors Braine et met le cap sur Ramla, en Israël

En décembre dernier, Lisowa avait impressionné les Israéliennes qui rencontraient les Castors en EuroCup. Elle avait été désignée à deux reprises meilleure joueuse de la rencontre avec une moyenne de 22 points et 10 rebonds et avait permis aux Castors de passer en seizièmes de finale de l’EuroCup.

Élue joueuse de l’année après sa meilleure saison dans l’élite belge, Lisowa avait rallié la Suisse quelques jours après la défaite en finale des play-off face aux Kangoeroes Malines. Maxuella décrochera dans la foulée le titre avec Elfic Fribourg.

Elle a dévoilé ses ambitions sur le Facebook de son futur club: "J’ai signé à Ramla pour me donner un défi et découvrir quelque chose de nouveau. J’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le club et le pays. Je pense que je peux apprendre beaucoup des joueuses, du staff et d’un coach qui donne de la confiance. Je peux améliorer mon jeu et aider l’équipe dans ses visées européennes."

Lisowa et Ramla disputeront les qualifications de l’EuroLeague féminine.