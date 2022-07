Il y avait un beau plateau international pour la course des dames élites, à Sart-Dames-Avelines

Du côté de Francine Delain, la journée a également été compliquée. "J’ai 50 ans! Rouler avec ces jeunes filles est un challenge et lorsque l’on tombe sur un tracé comme Sart-Dames-Avelines (sinueux, nerveux, vallonné), c’est plus compliqué pour moi. Même si je me suis bien amusée, j’ai donc fait de mon mieux. J’espérais me maintenir un peu plus longtemps dans le peloton mais voilà. J’ai donc roulé à mon rythme avec, il faut le souligner, l’excellente chose qu’en ECW (NDLR: Entente Cycliste de Wallonie) , on nous laisse rouler même quand on est lâchée. Cela évite de se retrouver comme en Flandre où, après 20 km, on est obligée de mettre pied à terre. C’est pourquoi je roule principalement en ECW cette saison. Je serai d’ailleurs au rendez-vous d’Orp dimanche prochain."

Du côté du résultat sportif, Saartje Vandenbroucke s’impose devant la Hollandaise Evy Kuipers et l’Anglaise Henriette Colborne. À la quatrième place, on retrouve Eleanor Wiseman, de l’équipe Bingoal Ladies dirigée par Ludivine Henrion et Luc Mayné.