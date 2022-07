120participants pour un stage international de judo «à la dure» sous l’œil de Cédric Taymans

Cent vingt judokas (dont des Français et un Canadien) qui ont entre 13 et 23 ans foulent en ce moment les tatamis du hall omnisports de l’athénée. Un stage qui se déroule du 11 au 15 juillet. "L’objectif premier, poursuit l’ancien vice-champion du monde, est d’emmagasiner un maximum de bagages techniques avant que chacun(e) rentre dans son club respectif pour aborder les compétitions en pleine confiance, maintenant que la reprise est définitivement amorcée."

Staff renforcé avec un ex-champion d’Europe des moins de 21 ans

Une solide équipe entoure Cédric Taymans depuis des années. Petit nouveau dans le staff: Adrien Quertinmont, 29 ans, qui fut champion d’Europe en 2012 dans la catégorie des moins de 21 ans. "C’est mon premier stage en tant qu’entraîneur à Jodoigne, confie celui qui, sous les yeux des cent vingt judokas, sert de sparring-partner à Cédric Taymons. J’ai accepté avec joie la proposition de Cédric de rejoindre l’équipe, en combinaison avec mes activités de militaire à la base de Florennes, car le judo, même si je ne suis plus en compétition suite à des blessures à répétition, c’est une grande partie de ma vie."

Comment envisage-t-il ses nouvelles fonctions? "Il y a un cap à passer, réagit Adrien, car certains des judokas étaient naguère mes copains d’entraînement. Le côté copain-copain, c’est fini. Et si le physique était auparavant primordial, je dirais que le côté mental et l’observation des jeunes judokas importent plus actuellement."

À noter: le stage international qui était prévu du 15 au 19 août a dû être annulé suite aux travaux de rénovation des internats jodoignois, où logent les judokas.

Quand une famille se retrouve sur le tatami

On dirait trois copains qui se connaissent depuis toujours. Faux: Louis Guillerm, 15 ans (à g. sur la photo), Gabriel (à dr.) et Julien Hamelrijck, 16 et 18 ans, sont cousins. Et ceinture marron tous les trois. " C’est chouette de se retrouver, dit Gabriel, car Louis habite Jodoigne tandis que mon frère et moi venons de Sauvenière."

Gabriel a profité de la pause pour soigner un bobo. "Une cloche au pied, rien de grave."