Après leur défaite à Saint-Servais, samedi, les Genappiens étaient dans l’obligation de se reprendre dimanche à Biévène, classé en dixième position. Encore fallait-il que l’équipe visiteuse retrouve ses marques. " Nous avons joué dans une composition plus traditionnelle avec Nicolas Dupont au pivot et Manu Scaillet au grand-milieu. C’est dans cette composition que nous sommes, sur papier, les plus compétitifs ", analysait Hector Tubiermont, le responsable de la formation visiteuse. Genappe a mené 4-7 au repos.

Genappe rejoint Tourpes en tête

Le début de rencontre lui donnait raison. Les visiteurs frappaient de nombreuses balles entre les perches. " Heureusement parce qu’en face, Bertrand Becq et Maxence Dupont donnaient la réplique ", soulignait encore Hector Tubiermont.

Les visités revenaient de 7-9 à 9 partout. "Nous n’en menions alors pas large. Heureusement, nous avons ensuite pu nous reprendre. On livrait une bonne rencontre mais nos adversaires nous offraient une sérieuse résistance. Bertrand Becq et Maxence Dumont (NDLR: ce dernier évoluera à Genappe en 2023) signaient une excellente prestation" , soulignait encore Hector Tubiermont.

Tourpes, en tête du classement, a été battu sans point à Saint-Servais, dimanche. Genappe rejoint Tourpes en tête du classement avec 34 points, mais en ayant joué un match de plus.