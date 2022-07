Ludivine Henrion enseignera au sport-études cyclisme, au Cepes de Jodoigne

L’ancienne championne de Belgique, dorénavant à la tête de la formation cycliste Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies, pourra assurément enseigner avec beaucoup d’expérience et de qualité toutes les facettes de cette discipline très exigeante. À noter que l’option se veut très large puisque les élèves qui optent pour le sport-études cyclisme pourront choisir plusieurs disciplines, que ce soit la route, le VTT ou le cyclo-cross. Et puis, pour optimaliser les entraînements, pour celles et ceux qui le souhaitent, puisque l’option est bien entendu mixte, il est possible de rester sur place avec l’internat.

«Transmettre mon expérience»

Mais la cerise sur le gâteau, c’est surtout sur le choix du professeur qui, comme dans tous ses projets, ne manque pas d’ambitions! "C’est une belle occasion pour apprendre et faire découvrir plein de choses aux élèves qui veulent allier passion et école plus facilement. Je vais pouvoir leur transmettre mon expérience en espérant qu’il y ait des filles également dans l’option évidemment" , nous a-t-elle confié.