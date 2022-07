Nationale 3B: encore une dure journée pour Tangissart, battu à Presgaux

Regain de forme en deuxième période

Les Stéphanois sont lanterne rouge. Moralement, cela devient difficile pour les joueurs d’accumuler les défaites. Ce l’était plus encore samedi à Presgaux après un début de partie au cours duquel les visiteurs ont perdu deux jeux à leur portée. " Dans le premier jeu, nous menions 0-40. Nos adversaires ont frappé devant une chasse mais la balle a poursuivi sa trajectoire. Yessi Bauduin a ensuite frappé outre, le jeu nous a échappé. À 3-0, nous menions encore 15-40. Arnaud (Corbisier) a coupé le petit-milieu. Mathieu Fouarge a pris la balle au bond et l’a frappée outre. Arnaud livre ensuite une mauvaise, nous perdons à nouveau ce jeu. " Au lieu de 3-2, c'était 5-0 après le premier tour de livrée. Les visités ont filé à 7-0.

Les visités ont eu un regain de forme en début de deuxième période. " Nous avons placé Maxime Blehin, qui avait bien débuté le match à la frappe, au petit-milieu, Arnaud Corbisier est passé au fond. Nous sommes revenus à 8-3. Nous avons ensuite livré beaucoup de balles hors des limites. Presgaux en a profité pour filer au but (13-3) ", poursuivait Eddy Corbisier.

Lorenzo Bertels à Nil-Saint-Vincent

Tangissart reste dernier avec huit points, soit huit points de retard sur le neuvième, Villers-le-Gambon, qui occupe la place de barragiste pour le maintien, un barrage qui se jouera avec le neuvième de la nationale 3A et les deuxième et troisième des trois séries de promotion, pour une seule place en nationale 3. Il est certain depuis quelques semaines que les Stéphanois descendront en promotion. Ce sera sans Lorenzo Berthels qui, comme on le pressentait, retournera à Nil-St-Vincent la saison prochaine pour y évoluer en promotion. Il aura fait un trajet aller-retour d’un an entre Nil-St-Vincent et Tangissart.