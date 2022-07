Nationale 2: Genappe tout heureux de sauver un point à Saint-Servais

Le vent assez fort contrariait les acteurs. " Avec un tel vent, les équipes partent à égalité même si nous sommes deuxièmes et Saint-Servais huitième ", soulignait David Craenembroeck. Nicolas Dupont servait alors trois fois hors cadre (3-0). Genappe revenait à 3-2 après une belle intervention de Dumont à 40-30 et une outre de Leturcq à 3-1 et 40 partout (3-2). Genappe ne frappait pas et se montrait très imprécis au service (4-2). Damien Lahaye, qui remplaçait Louis Lawarée (bras cassé) à Saint-Servais, venait au secours des visiteurs en servant courte à 40 partout (4-3). À 5-3, après un jeu blanc, Genappe faisait avancer Bosse et Dupont. Sans succès. Piron frappait encore outre à 40 partout (6-3). Bosse sortait ensuite, Scaillet montait au jeu et livrait deux mauvaises et une courte. Dumont écartait son rechas à 40 partout (7-3). Cédric Bosse s’expliquait sur sa sortie. " Au fond, je ne servais à rien, je n’avais pas une balle. Scaillet est plus fort que moi au grand-milieu et Dupont peut revenir à lui au pivot ", indiquait-il.

Merveille conclut au rechas à 11-7

Saint-Servais alignait les trois jeux de reprise suite à une nouvelle outre de Piron (la sixième) et un super contre-rechas de Merveille (10-3). Genappe sauvait un quatrième jeu sur un bon rechas de Dumont à 40 partout (10-4). Les visités se désunissaient après 11-4, Genappe était alors tout heureux de sauver le point et de revenir à 11-7. Merveille entrait ensuite en piste et frappait à quatre reprises entre les perches dont la troisième fois à 11-7 et 40 partout sur le jeu de Dumont.: "On m’a toujours dit qu’à 40 partout, il fallait livrer. C’est l’ABC du jeu de balle. En dehors de cela, nous étions dans un off-day total" , signalait le jeune joueur, qui défendra les couleurs de Brussegem la saison prochaine.