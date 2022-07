Joachim Gérard déçu de son élimination en demi-finale à Wimbledon: «Je suis resté amorphe tout le match face à Kunieda»

« C’est tout ce que je mérite , a-t-il confié après cette longue journée. Je ne pense pas avoir disputé un très bon match. J’étais très passif. Pourquoi? Parce que j’ai un peu stressé. Même s’il n’y avait pas de points en jeu, cela reste un Grand Chelem et je n’ai pas réussi à jouer de manière relâchée. Je ne vais pas mentir, je suis resté amorphe tout le match et du coup, je lui ai laissé imposer son jeu. J’ai pourtant suffisamment d’outils à ma disposition, mais il y en a certains que je n’ai pas entraînés assez. Et c’est encore une fois le mental qui m’a fait défaut. »