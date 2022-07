VTT: le Marathon des 4 Bras, à Genappe, a été un succès

Du côté des participants, Maxime Dony était lui aussi enchanté de la course. "Merci à toutes les personnes qui ont participé à la mise en place d’un très beau marathon VTT à dix minutes de la maison. Un travail titanesque pas toujours récompensé à sa juste valeur et encore moins dans notre région où il est souvent compliqué de conserver un fléchage intact plus de deux heures d’affilée. Concernant la course, ça a été 95 km super rapide (28 km/h) avec un chouette groupe très fair-play composé de Simon Grégoire, Joris Massaer, Thomas Sprengers et Matthias Van Roy. Les sensations n’étaient pas incroyables mais j’ai sûrement eu l’avantage de bien connaître le coin pour quand même tenter deux à trois fois quelque chose."

Sur un sprint

Au final personne n’a jamais réussi à faire la différence et c’est sur un sprint à cinq qu’il a fallu départager le groupe, ce qui est plutôt rare en VTT. À ce petit jeu-là c’est Simon Grégoire qui a mis tout le monde d’accord.De son côté Gilles Piret s’est déclaré "très content d’avoir pris part à un événement cycliste dans le Brabant wallon. J’espère que l’engouement pour le vélo sera grandissant au fil des années à venir" .

Compagne de Maxime Dony, Alyssa Lurquin s’est imposée chez les féminines. "À chaque marathon son lot d’aventures: une bonne petite baffe d’un cavalier (sans poney) au km 6, cinq kilomètres supplémentaires grâce à un signaleur prenant son rôle à cœur… mais cette fois-ci, cela n’a pas suffi. Cela faisant longtemps qu’on rêvait d’une course à la maison, c’est chose faite."