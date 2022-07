Nationale 2: Fabian Goemaere (Biévène) vise un point contre Genappe, son ancien club

Fabian Goemaere a quitté Genappe pour Biévène fin de saison dernière. Après un début difficile, les Bilingues ont redressé la barre en prenant huit points sur neuf. " Nous avons changé notre composition. J’étais normalement sixième homme. On m’a demandé de jouer à la frappe. La mayonnaise a pris. Ces huit points sur neuf nous ont permis de remonter dans le classement ", signale le joueur. Les dernières rencontres n’ont pas répondu à l’attente. " Nous n’avons pas pris un seul point lors des trois derniers matchs. Que ce soit à Oeudeghien, contre Tourpes et à Fontaine, le point était largement à notre portée à condition de jouer dans le jeu et de savoir éviter le meilleur frappeur en face. Cela s’est joué sur quelques petits détails auxquels nous ne faisons pas suffisamment attention. Nous commettons trop de fautes. Certains chez nous ne sont pas suffisamment attentifs aux règles de base de la balle pelote. C’est dommage, nous n’avons pas une mauvaise équipe ", poursuit Fabian Goemaere.