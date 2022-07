Grand Prix Georges Mathy: Han Devos l’emporte à Tourinnes

Le Grand Prix Georges Mathy a réuni 39 participants élites sans contrat et espoirs dimanche dernier à Tourinnes-Saint-Lambert. Une course sans grande présence régionale et ultra-dominée par les coureurs néerlandophones, même si une délégation ukrainienne a veillé à se mettre en évidence. L’organisation du Royal Étoile Club Walhain de la famille Mathy a vu une épreuve dynamitée dès le début, avec des multiples cassures en petits groupes tous bien décidés à jouer crânement leur chance. De quoi ravir les supporters le long des routes et les signaleurs, toujours au rendez-vous quand René Mathy fait appel à eux.