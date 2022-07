CS Dyle: 50 ans, ça se fête!

En effet, si le Cercle Sportif de la Dyle, ou le CS Dyle pour les intimes, compte aujourd’hui plus de 600 membres en activité, accompagnés par une quarantaine d’entraîneurs, le tout encadré par de nombreux bénévoles, le club est devenu une véritable communauté, qui partage la même et grande passion: l’athlétisme.

Que ce soit sur les pistes outdoor ou indoor de Louvain-la-Neuve, la piste de Perwez ou encore sur route, le club a pour habitude d’organiser de nombreuses compétitions, qui font du CS Dyle un acteur majeur de l’athlétisme brabançon wallon. En étroite collaboration avec les villes d’Ottignies – Louvain-la-Neuve et de Perwez, ainsi qu’avec le soutien de l’UCLouvain, le club néolouvaniste entend bien continuer à grandir et poursuivre le travail entamé depuis un demi-siècle maintenant pour permettre à chacun, peu importe l’âge ou le niveau, de vivre son expérience athlétique.

En éternelle croissance

Les récents résultats, tant en individuel qu’en collectif, attestent de l’éternelle croissance du CS Dyle. Alors que les cadets-scolaires ont décroché le titre de vice-champions francophones lors des derniers intercercles, les hommes ont, quant à eux, ramené le titre de champions francophones dans la cité estudiantine. De quoi venir ajouter une saveur supplémentaire au jubilé des 50 ans, célébrés la semaine dernière dans les installations de la salle indoor de Louvain-la-Neuve. Une soirée qui fut l’occasion pour de nombreux proches du club de se remémorer des bons moments, comme l’appréciait, à l’issue de la soirée, le président du club, Nicolas Eertmans. " L’objectif de cette soirée est principalement de remercier les anciens et les bénévoles pour tout le travail fourni et leur contribution à la belle histoire de notre club. Ce fut, à notre image, une soirée très conviviale, lors de laquelle nous avons eu l’opportunité de partager de nombreux souvenirs. Plusieurs anciens athlètes et entraîneurs nous ont fait l’honneur de leur présence, mais c’était surtout l’occasion de mettre à l’honneur le plus grand artisan de l’histoire du club: notre président d’honneur, Émile Buffin ."

La formation des jeunes, marque de fabrique

Président depuis un peu plus de deux ans maintenant, Nicolas Eertmans, accompagné par son comité, aura à cœur de pérenniser le travail effectué au cours de ces 50 dernières années, avec une attention importante sur la formation des jeunes, véritable marque de fabrique du CS Dyle. " L’occasion de ce jubilé, et ce regard porté dans le rétroviseur du club, met en évidence tout le travail que le club a toujours fourni au niveau de l’encadrement des jeunes. Je pense qu’il n’est pas fou de dire que nous sommes réputés pour la qualité de nos entraîneurs et l’excellente école de jeunes que notre club propose. Nous avons toujours eu certaines ambitions en termes de résultats, et les dernières performances réalisées il y a quelques semaines lors des intercercles nous confortent dans l’idée que nous sommes légitimes d’avoir ces ambitions. Notre principal focus est et restera l’école des jeunes. Nous avons fait un effort particulier également pour assurer la bonne transition entre l’école d’athlétisme (benjamins, pupilles et minimes) vers la spécialisation et l’arrivée en cadets. Nous sommes très fiers des résultats qu’offre déjà ce travail particulier et nous continuerons à renforcer ce focus, pour, je l’espère, encore cinquante années! (rires) ."