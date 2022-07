Balle Pelote: Fabien Gilboux (Pironchamps) évoluera à Tangissart en 2023

Tangissart poursuit la construction de son équipe pour la saison prochaine. Elle évoluera plus que probablement en promotion. Après l’arrivée de David Mine au poste de petit-milieu, les Stéphanois ont engagé Fabien Gilboux pour 2023. Il devrait évoluer à la grande-corde. " C’est ainsi que nous l’avons prévu. Je serai frappeur de réserve ", indique le joueur. Celui-ci évoluait à Pironchamps, où il est arrivé en 2016 après avoir été vice-champion de nationale 3B avec Ottignies. " Je suis resté fidèle à Pironchamps durant toute cette période. Nous avons été champions en division 1 régionale et en promotion. Nous évoluons cette année en nationale 3 ", lance le joueur. Celui-ci a claqué la porte en cours de saison. "Plus exactement, le capitaine d’équipe m’a dit qu’il n’avait plus besoin de moi, que je pouvais m’en aller. J’ai donc quitté et, n’ayant eu aucune nouvelle des dirigeants après mon départ au cours d’une rencontre, je ne m’y suis plus aligné."