Triathlon: Adrien Deharre a terminé 11e en élite à Holtem

Il entame donc la partie vélo dans le troisième groupe. " Nous étions quatre. Nous avons roulé à fond. Il y a eu un regroupement général. Le vélo, c’était mon point faible en début de saison. Je l’ai beaucoup travaillé. Je suis maintenant plus à l’aise ", poursuit Adrien Deharre.

Ils étaient 44 dans le parc à vélo avant d’entamer la course à pied. " J’étais un peu en arrière du peloton, je n’étais pas bien positionné. J’ai donc débuté la course à pied à la trentième place ".

Lâcher les chevaux au deuxième tour

Les organisateurs avaient prévu deux boucles de 2,5 km à pied. " J’ai repris quelques places à l’issue de la première boucle. À l’entame du deuxième tour, j’ai décidé de lâcher les chevaux. J’ai finalement terminé à la douzième place en 54'06'' ".

Une place satisfaisante compte tenu du niveau très élevé de la course. " C’est vrai mais, à l’analyse, j’aurais pu faire mieux en natation. Je dois aussi apprendre à bien me placer dans la transition avant la course à pied. J’ai perdu du temps. Cela ne pardonne pas. À ce niveau, on court tous à la même vitesse ", poursuit Adrien Deharre. La prochaine coupe d’Europe est programmée le 16 juillet à Tiszaújváros, en Hongrie.

Réserviste pour lerelais mixte

Cette semaine, Adrien Deharre a été appelé comme réserviste du relais mixte des World Series. La course se déroule le week-end prochain à Hambourg. " C’est le top niveau mondial. Il s’agit d’une course relais mixte, avec deux filles et deux garçons. Chacun fait un triathlon très court (300 m de natation, 5 à 6 km de vélo et 1,5 km à pied) et passe le témoin au suivant. J’attends des nouvelles. Ce n’est pas évident au niveau timing mais si on m’appelle, je saisirai l’opportunité. "