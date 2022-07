Marine Panagiotidis (18 ans) finit son premier Ironman: "Beaucoup d'émotion lorsque j'ai passé la ligne d'arrivée"

Un Ironman, cela représente 3,8 km en natation, 180 km à vélo et 42 km en course à pied. "Depuis quelques mois, j’ai allongé les distances aux entraînements."

La natation est son point fort. " On nageait dans un lac à Francfort. Le départ était donné à 6h35 du matin. Cela s’est bien passé. J’ai mis une heure. Après, à vélo, j’étais tout le temps dépassée. Je n’avais aucun point de repère. Nous devions rouler seule, le drafting n’était pas autorisé. C’était super long. J’ai mis 6h17 pour parcourir les 180 km , indique la jeune triathlète. Je me suis reposée pendant cinq minutes après le vélo, pendant la transition ".

Beaucoup d’émotion à l’arrivée

Bien lui en a pris. Elle a bien couru ensuite. " Tout s’est bien passé jusqu’au 26e kilomètre. J’ai ensuite eu un gros coup de mou. Je me suis arrêtée. J’ai mangé. J’ai repris sous les encouragements de ma famille. C’est vers la fin de course que j’ai dépassé la troisième de ma catégorie, les dames de 18 à 24 ans ." Elle a terminé la course en 11h50'42''. " Lorsque j’ai passé la ligne d’arrivée, c’était beaucoup d’émotion. On se remémore toutes les heures passées à l’entraînement en se distant que cela a servi à quelque chose ".

À son âge, terminer un Ironman est déjà un exploit. Terminer troisième de sa catégorie d’âge à sa première course, sur une telle distance, en est un autre. Avant cet Ironman, Marine Panagiotidis avait participé au championnat de Belgique de triathlon sprint. " J’ai terminé septième. Je n’étais pas du tout préparée pour cela. "

Elle aimerait se lancer sur un nouvel Ironman cette année. " L’idéal est que ce ne soit pas trop loin de la Belgique. Je sais qu’en septembre, je courais l’Ironlakes au Lacs de l’Eau d’Heure pour un semi-Ironman ."