"Outre Orp-Jauche et Jodoigne, il y a de la place dans l’est de la province pour un club de basket. En plus, j’ai l’impression que la vague de Covid a amené pas mal de jeunes couples de Braine-l’Alleud, Waterloo et Bruxelles à déménager vers Ramillies."

Installé avec son épouse depuis 2017, Maxime Bouchat a de la suite dans les idées. Le Gembloutois d’origine a été basketteur à Sombreffe et Mazy-Spy. "Aux Castors Braine, Yvan Timmermans m’a un jour demandé si je ne voulais pas coacher. Le coach Christophe Brassart m’a aussi inspiré."

À 31 ans, Bouchat est aujourd’hui joueur, coach et président du Ramillies Basket Club. Le secrétaire du club est Michaël Dombret, échevin des Sports. "La jeunesse rime avec culot, je suis allé voir l’échevin des Sports après un premier contact en 2019. Il a porté et permis le projet. L’idée d’un club a rapidement fait son chemin. Et puis, le hall des sports a été rénové avec des subsides régionaux il y a un peu plus d’une année et demie."

Le club est devenu davantage concret après la vague covidienne. Il a présenté une équipe Vétérans en Section Loisirs la saison passée. Il proposera pour la saison 2022-23 une équipe U12, une U14, une P3 et des Vétérans. "Les jeunes, c’est notre axe de travail, ce sont eux qui pérennisent un club mais il faut pouvoir s’entourer aussi de bonnes personnes. L’idée a été de tout de suite intégrer des vétérans car c’est la base d’un club. Ce sont ces bénévoles qui le font tourner."

Une quinzaine d’enfants inscrits

Faite d’ateliers, de démonstrations et d’un match amical, la Fête du Basket, qui a eu lieu le 11 juin dernier, a déjà bien installé le club dans la commune. "Nous avons un total de 60 affiliés. On a fait un premier repas au soir avec 95 couverts. On n’avait pas vraiment d’attente par rapport à la jeunesse mais on a 15-16 enfants qui se sont inscrits la saison prochaine. Ce fut une très bonne surprise. C’était marrant de voir qu’avant le match amical qui nous opposait à Jodoigne, les jeunes étaient réticents à la compétition et qu’après avoir vu le match, ils voulaient tous jouer" , observe le président.

Le club peut compter sur quelques sponsors et le prix de la cotisation se situe entre 175 et 225 €. "On ne peut pas se permettre de payer un coach Jeunes U14 mais je promets qu’on va tout faire pour mettre Ramillies sur la carte du basket brabançon" , conclut Maxime Bouchat.