Balle pelote: à Genappe, le mariage du président Christophe Cambier sera célébré… par le trésorier Hector Tubiermont

" J’aimerais que l’équipe ramène la victoire suite à cette rencontre ", signale le président de Genappe, Christophe Cambier. Ce ne sera toutefois pas sa préoccupation principale de la journée. " En effet, je me marie ce samedi ", annonce-t-il. Deux dirigeants du club, lui et son trésorier, sont concernés par ce mariage. " C’est Hector Tubiermont, échevin et trésorier du club, qui me marie ", indique-t-il.