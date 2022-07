Ambiance festive et amicale à l’Axis Parc pour le tournoi de beach-volley de Guibertin

Mathieu Vander Vorst et Renaud Dillien ont coordonné l’équipe de huit organisateurs du tournoi de beach-volley du club de Guibertin, qui s’est déroulé le week-end dernier à l’Axis Parc. " Nous voulions faire de cette organisation un gros événement. C’est pourquoi nous avions soigné le décor et l’accueil. Le bar se situait sous une tente berbère, on s’est équipé d’un décor de cinéma avec des palmiers. Nous avions un sauna, des douches, une piscine, des concerts .