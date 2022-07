Ulysse De Pauw a remporté le titre en Silver Cup: «Une belle étape dans ma carrière»

Ce sacre, c’est celui de la régularité pour le duo franco-belge. "Nous avons réalisé une superbe saison, sans commettre la moindre erreur et sans abandon. Nous avons fait preuve de régularité tout au long du championnat, avec cinq victoires en huit courses et en étant sur le podium lors de chaque rendez-vous. C’est une belle étape dans ma carrière."

Ce titre de champion en Silver Cup était l’objectif annoncé en début de championnat par le Grézien et son équipe. "C’est une belle consécration, ne pas atteindre cet objectif aurait été une déception mais cela aurait également été mauvais pour ma carrière. Ici, nous avons coché toutes les cases, la satisfaction est grande." Tout au long de la saison, Ulysse De Pauw s’est éclaté au volant de la Ferrari 488 GT3 du team AF Corse. "J’ai pris énormément de plaisir lors de chaque course. Il était également important pour ma carrière de performer lors de chaque rendez-vous."

À 21 ans, le Brabançon wallon poursuit donc sa route vers son rêve ultime. "Mon rêve est de devenir pilote professionnel, représenter une marque serait l’aboutissement de tous mes efforts. Pour y parvenir, je dois continuer à performer et à gagner des courses."

La prochaine saison marquera une nouvelle étape dans sa carrière, même s’il est encore trop tôt pour y penser. "Ce titre peut m’ouvrir des portes mais nous ne sommes qu’en juillet et ce n’est pas maintenant que l’on discute de la future saison. Mais je me sens bien dans ce championnat, plusieurs pilotes y sont professionnels alors pourquoi pas rester dans cette compétition et y devenir un jour professionnel."