Quid de la deuxième R1 de Genappe?

L’équipe risque de perdre Michel Cranenbrouck. Il sera appelé en promotion si Marc Hamelryck et Philippe Tremouroux quittent l’équipe A.

" Nous sommes dans l’attente de leur décision. Jusqu’ici, ils ne se sont pas décidés. Nous leur avons demandé une réponse définitive pour le dimanche 9 juillet , signale Nicolas Degauquier, le capitaine de l’équipe A qui va plus que probablement monté en promotion. Nous avons cinq points d’avance sur le deuxième. Nous devons nous préparer à jouer en promotion en 2023 ".

Plusieurs joueurs, comme Olivier Willot et Thierry Marchant ont envie de continuer: " Je voudrais bien encore jouer un an ou deux mais plus en régionale 1. Cela devient difficile pour nous. L’idéal est de faire une équipe en régionale 3. Mais, nous devrons chercher trois joueurs. C’est beaucoup. Ce ne sera pas facile de reconstruire une équipe. Nous voulons jouer dans une ambiance sympa, telle que nous la connaissons depuis plusieurs années dans notre équipe ", poursuit Olivier Willot.