Les Wavriens Brendan et Killian Sanglier ont beaucoup appris lors des championnats du monde U21 de karaté en Croatie

Aligné en -75 kg, il a été éliminé au premier tour par un Polonais. "Je pense que ça m’a permis d’apprendre à mieux gérer mon combat, savoir quelle action réaliser à quel moment. J’ai ensuite regardé les autres combats durant la compétition, le niveau était impressionnant."

Même constat pour son jumeau, Killian, qui participait au tournoi en -67 kg. "En montant sur le tatami, je me sentais bien, mais je me suis pris un Ippon d’entrée de combat. J’ai tout fait pour remonter mon retard, mais ça n’a pas suffi face au titulaire de la Croatie en U21. Ce qui m’a surpris, c’est qu’il était très calme sur les tatamis, alors qu’en Belgique on a tendance à être plus nerveux et à bouger dans tous les sens."

Le Wavrien a également été étonné par le niveau. "Pour nous, ce n’était que le deuxième gros voyage à l’étranger (hors pays limitrophes), on était déjà venus en Croatie justement. Mais nos adversaires, ils participent à des compétitions partout dans le monde, tout au long de l’année. On manque certainement d’expérience. On s’est aussi rendu compte qu’au niveau tactique, on devait s’améliorer."

Ariane Pindeville aussi très motivée

Encadrés par Ariane Pindeville, entraîneuse au Karate Club Shitokai de Louvain-la-Neuve, ils ont travaillé dur pour ce rendez-vous, malgré l’absence de résultat. "Ce n’était pas facile de s’entraîner 5 fois par semaine, voire plus, alors qu’on était en période d’examens. En temps normal, on arrive à combiner les deux, mais le timing n’était pas idéal", reconnaît Killian Sanglier. Il n’empêche que grâce à ce périple, ils ont emmagasiné une bonne dose d’expérience. "On va continuer à progresser, ça nous booste pour la suite" , ajoute Brendan.

Leur coach, Ariane Pindeville, est d’ailleurs très fière. "Ils n’ont pas eu de chance, car ils auraient pu être repêchés. Leurs adversaires ont échoué en demi-finales. Mais l’expérience a été magnifique et ils ont montré de belles choses. Ils étaient sans doute un peu stressés par l’événement et sont tombés sur des adversaires très costauds. Je pense et j’espère qu’ils reviendront aux championnats du monde. Ils viennent de terminer leurs secondaires, donc il faudra voir comment ils vont gérer leurs études supérieures. Mais ils sont motivés… et moi aussi" , sourit-elle.