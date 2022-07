Les Ohinoises viseront la colonne de gauche avec l’équipe de provinciale 1

Lors de la prochaine campagne, le club alignera une P1 et une P2. "Pour l’instant, on a 52 filles pour deux équipes. Si ce n’est pas en championnat, on disputera des amicaux avec la troisième équipe. Nous alignerons aussi une équipe en D16 et deux en D13 dont une en U11 garçons."

La P1 sera toujours dirigée par le tandem Minsart-Wallens. Certaines filles sont parties comme Aline Deneumoustier, Alyson Nickees, Rachel Depature (Union SG) et Sarah Evrad (Villers).

Des buteuses

Dans l’autre sens, le club compte sur la jeune et talentueuse Alice Pierret (Incourt), et il a transféré Jessica Teixeira et Celia Dessart, les meilleures buteuses d’Ottignies et de Nivelles. "On reprendra avec un noyau élargi le 27 juillet et jusqu’au stage de Blégny (20-21 août), indique Olivier Minsart. Même si on laisse la porte ouverte pour l’un ou l’autre transfert d’expérience, on a des filles ayant du potentiel et on ne fermera aucune porte entre les deux noyaux. Sur le plan sportif, ce sera une belle série pour jouer au foot. Le souci, c’est qu’on récupère l’Union qui va survoler la compétition à la place d’Anderlecht. On visera la colonne de gauche car ce sera une année d’apprentissage aux niveaux rythme et duels avec des jeunes qui montent et des transferts de P2."

Du côté de la P2, "le but sera de faire grandir un maximum les filles qui sont là, note Paulo Guimaraes (T1). Walhain sera favori si tout le monde reste et il y aura pas mal d’équipes bruxelloises, ce qui est toujours intéressant. On ne va pas jouer la montée mais on serait déjà content avec une place en milieu de classement."

Jeunesse et talent en renfort avec Alice Pierret et Celia Dessart

Lasne Ohain misera plus que jamais sur la jeunesse en 2022-2023. À commencer par la milieu de terrain Alice Pierret qui fêtera ses quinze ans à la fin de l’année civile. "J’ai débuté le foot à huit ans, un an après mon frère jumeau. Jusque-là, j’évoluais avec lui chez les garçons d’Incourt. Cette année, nous avons terminé à la première place du classement U15 en régionaux. Étant donné que je n’avais plus qu’un ou deux ans avant d’évoluer en équipe de filles, j’avais envie de trouver un club avec une section féminine et j’avais déjà participé à deux stages à Ohain avec Aline Zeler. Mes objectifs seront de me donner à fond pour avoir un bon niveau, et m’amuser."

Le club compte sur Alice Pierret et Celia Dessart, deux futurs talents. ©EdA

Celia Dessart (16 ans) a inscrit une trentaine de goals cette année. "J’ai commencé le foot à Braine-l’Alleud en U10. Je regarde les matches à la télé depuis toute petite et je voulais pratiquer un sport d’équipe. Après trois saisons, j’ai arrêté pour jouer au tennis, et là ça fait deux ans que j’avais repris à Nivelles. Je sors d’une belle saison au cours de laquelle j’ai beaucoup appris. Lasne Ohain? J’ai disputé deux matches de Coupe contre elles et le club m’a suivi toute la saison. Même si l’ambiance était bonne à Nivelles avec des filles un peu plus âgées, il y a beaucoup de jeunes à Ohain et j’avais envie de tenter autre chose. J’entends donner le meilleur de moi-même pour mon nouveau club, m’amuser et surtout progresser."