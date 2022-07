Il n’y aura pas de deuxième édition du Blanc Gilet Running Tour

Annulation du marathon du BW

Il ne sera plus à la manœuvre de ces organisations: " J’espérais m’orienter professionnellement vers l’événementiel mais nous n’avons pas atteint nos objectifs. Nous devons en tirer les conclusions. J’ai des idées pour développer d’autres activités mais ce ne sera plus dans l’organisation de jogging ".

Les épreuves du BGRT n’ont pas eu, selon Laurent Saublens, le retour médiatique escompté: " Si l’on excepte L’Avenir, la presse et la presse spécialisée ont ignoré nos organisations ".

L’annulation du marathon du BW a aussi fait mal à l’organisateur: " Nous avions 92 inscriptions, 25 sur le marathon et 61 sur le semi à deux mois de l’événement, prévu le 15 août 2022. Nous avions accueilli 735 coureurs sur les trois distances en 2019, dont 112 coureurs pour le marathon et 450 pour le semi. Nous devions faire les commandes pour les t-shirts, les récompenses. Nous n’avons pas voulu prendre de risque financier sans avoir une idée de la participation ", reprend Laurent Saublens qui sait aussi que l’affluence n’est plus ce qu’elle était en 2019: " Les frais d’organisation d’une manche du Blanc Gilet Running Tour sont de l’ordre de 1500€. Il faut 250 participants pour couvrir les frais. Certaines épreuves n’ont pas atteint les 200 participants. La plupart de nos organisations se font avec des associations locales. Nous n’avons donc pas les bénéfices de la buvette et de la vente de nourriture ".

Les activités des Blancs Gilets continuent

Les organisateurs ont organisé des courses pendant le Covid: " Nous avons été les seuls à proposer des courses pendant le Covid en organisant des départs par vagues. Cela nous a demandé des heures de préparation. Les coureurs étaient enchantés. Ce n’est pas pour autant qu’ils sont revenus sur nos courses , poursuit un Laurent Saublens un peu désabusé. Je ne regrette rien mais, c’est terminé ".

Il poursuit ses activités au sein des Blancs Gilets: " Le vélo Club Blancs Gilets et le Jogging Trail Passion Blancs Gilets continuent leurs activités. Celles-ci sont indépendantes du Blancs Gilets Running Tour ".