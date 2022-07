Castors Braine inscrit dans les poules d’EuroCoupe

Parmi les clubs qui doivent disputer les qualifications, l’on retrouve, outre Phantoms Boom et Courtrai, côté belge, Montpellier du sélectionneur français des Belgian Cats, Valéry Demory avec Kyara Linskens et Julie Vanloo, Estudiantes Madrid avec Becky et Billie Massey. Par Conférence, dix clubs se disputeront cinq tickets pour la phase de poule à l’issue d’un duel aller-retour les 5 et 12 octobre. Les dates doivent être confirmées après le tirage au sort.

Six clubs, battus en qualifications de l’Euroligue, rejoindront le plateau, deux en Conférence 2 et quatre en Conférence 1. La FIBA Europe avait annoncé la participation de Kangoeroes Malines, directement qualifié pour la phase de poule avec Schio (Kim Mestdagh) alors que Villeneuve d’Ascq (Hind Ben Abdelkader) doit disputer les qualifications avec Bologne et Gérone.

Au final, 48 équipes maximum seront réparties dans 12 groupes de quatre dans cette EuroCoupe.