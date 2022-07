Adrien Montoisy est de retour

Il a gagné sur la distance de sept kilomètres à Limelette (24'59''), avec près d’une minute d’avance sur Dorian Moureau (25'50''). " J’avais le deuxième temps derrière Romain Paul au moment de passer la ligne des sept kilomètres. Pour l’instant, celui-ci est trop fort ", lance Adrien Montoisy que l’on n’a pas beaucoup vu en course ces dernières années. " Avec le Covid, les blessures et le boulot, cela fait trois ans que je ne m’entraîne très peu. Je suis encore très loin de mon meilleur niveau. J’ai participé à la corrida de Limelette parce que c’est près de chez moi, j’habite Ottignies. La corrida de Limelette, c’est très convivial et festif. L’ambiance y est très agréable ", souligne le joggeur qui a souffert durant la course. " Les côtes font mal aux jambes, surtout lorsque je les ai abordées lors du deuxième tour. Heureusement, le parcours était sec cette année. J’avais fait les trois tours en 2017, il avait plu avant la course, ce n’était pas évident ".

L’homme va donc reprendre du service. " L’envie est toujours là. Je devrais être plus présent dans le futur. Je compte me réentraîner de manière plus intensive .