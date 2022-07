Régionale 1: En plus du rôle de joueur, Cédric Evrard gère le sportif à Tourinnes

Tourinnes-la-Grosse a repris ses activités voici dix ans. " Personnellement, j’avais arrêté pendant quinze ans. J’ai repris lorsque Michel Lacourt a relancé le club avec des anciens comme Vincent d’Heur et Frédéric Bogaerts, Michel Nedergedaelt était le président" , explique Cédric Evrard, joueur de l’équipe et membre du comité. "J e gère l’aspect sportif. William Berthels est président. Daniel Evrard, mon papa, est trésorier. Il s’occupe de tous les à-côtés. Sans lui, ça ne serait pas possible de continuer. Il est bien aidé par Dimitri Evrard (vice-président) et ma compagne Maryline Gretz (secrétaire,souligne Cédric Evrard qui n’a pas toujours joué à Tourinnes-la-Grosse. J ’ai débuté en pupilles en 1990 à Tourinnes-la-Grosse. On s’était entraîné pendant un an sans être inscrit en championnat. Je suis passé à Bousval, puis à Ottignies du temps des Guillaume Coulon et Benjamin Dochier qui étaient alors minimes mais qui jouaient avec nous en cadets. Après cela, j’ai arrêté."