Provinciale 3D: le SC Beauvechain ne se mettra plus la pression

Le noyau n’était pas assez étoffé et le club en a tiré les leçons en vue de la prochaine campagne avec dix arrivées pour seulement cinq départs.

"Les 95% du groupe restent et on a réalisé quelques bons petits transferts dont le retour de Renaud Tossens qui a déjà joué avec les trois quarts du groupe. On a aussi essayé de se renforcer là où il le fallait, donc j’estime qu’on devrait être un peu plus fort."

«On verra déjà où on en est après une dizaine de rencontres»

Cela dit, les ambitions resteront mesurées car il y aura de sacrés concurrents dans cette P3D. " Pas mal d’équipes se renforcent et on aura d’autres candidats pourle ti tre. Mais, déclarer qu’on va jouer pour la première place est toujours plus facile à dire qu’à faire. C’est pourquoi, même si Beauvechain s’est toujours situé dans le haut du tableau depuis trois ans que j’entraîne l’équipe, on ne se mettra pas la pression. Cette année, l’un des problèmes a peut-être été le fait qu’on n’a pas su gérer cette pression alors que pas mal de gens nous citaient comme favoris. Là, on voudra certainement faire mieux mais avec comme principal objectif de vivre une saison calme, dans la colonne de gauche, et on verra déjà où on en est après une dizaine de rencontres."

Au niveau de la préparation, "on reprendra un peu plus tôt cette année car la Coupe du Brabant et le championnat vont très vite arriver. Au niveau des matches amicaux, on a choisi de rencontrer des équipes de P2 afin de voir si on est déjà bien en place."

En bref

Stage à Loverval

La reprise des entraînements est prévue le 23 juillet avec un stage à Loverval (Charleroi). Des amicaux auront lieu contre La Hulpe, SC Jodoigne et Stéphanois.

Les transferts

Arrivées: Romain Dujardin (Perwez), Mathias Fabeck (Mont-St-Guibert), Louis Quinet (RAS Jodoigne), Martin Voos (Saintes), Renaud et Clément Tossens (Meux), Rodney Longby (Bierges), Jawad Ezzarti (France), Florent Pans (Grez-Doiceau), Kevin Keulemans (Ottignies).

Départs: Karim Ekambi (Perwez B), Adrien Draye (Mélin), Elliot Cobbaut et Nicolas Vanbraband (Sauvenière), Bastien Robert (arrêt).