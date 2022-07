Royale Union Tubize Braine - Zulte-Waregem: «Ce match, c’était l’occasion de remercier tout le monde»

Une rencontre qui s’est clôturée par un sévère 0-4 en faveur de Zulte, dont un doublé signé par l’international belge Jelle Vossen. Pas de quoi décevoir pour autant l’entraîneur, qui considère avant tout ce match comme un bon entraînement pour la saison qui arrive. "On ne sait pas si c’était un match de début ou de fin de saison puisqu’on a fini la précédente il y a un mois. On a repris il y a deux semaines mais on est tous à un rythme différent. J’ai vu des bonnes choses. La dernière demi-heure, j’ai fait tous les changements. Je n’ai laissé que des jeunes sur le terrain et ils n’ont pas été ridicules, loin de là. C’était aussi l’occasion de voir les nouveaux à l’œuvre."

De nouvelles recrues sont sorties du lot, notamment le jeune défenseur Louis Delhaye et Serhat Tepe, tous deux anciens de Tubize. "Gilles Denayer a aussi bien joué. Ce n’est pas pour rien qu’il a été champion avec la RAAL la saison dernière en jouant quasiment tous les matchs. C’est vraiment une bonne recrue", affirme l’ailier Sami Lkoutbi.

En dehors de l’aspect sportif, le but de cette rencontre contre Zulte Waregem était surtout de remercier joueurs et supporters pour la dernière saison exceptionnelle. Devant quelque 300 supporters venus au Stade Edmond Leburton, l’équipe a montré sa reconnaissance envers ses fidèles supporters. "Les gens sont venus et les fidèles étaient présents, ils faisaient beau. Ça a rappelé les bonnes années de l’AFC Tubize quand ils accueillaient des équipes de D1" , sourit Mohamed Bouhmidi.

Même constat pour Sami Lkoutbi qui ne tarit pas d’éloge envers les supporters Blanc et Or. "Ça fait toujours autant plaisir. On a déjà vu l’année passée en fin de saison, ils nous suivaient partout, c’était vraiment exceptionnel. Ça nous pousse à donner le maximum sur le terrain. Et on l’a encore vu aujourd’hui. On espère les rendre fiers pour la suite."

Malgré la défaite de ce dimanche, les joueurs de la RUTB voient loin puisqu’ils ne se cachent plus: l’objectif, c’est le titre.