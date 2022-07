Tubize-Braine – Zulte-Waregem: le Leburton retrouve des allures de D1

Si l’actuel correspondant qualifié et trésorier du club a connu énormément de choses avec Tubize, il prend toujours autant de plaisir à vivre des après-midi comme celle qui se profile ce dimanche (16h). "Nous avons tout au long de l’histoire tubizienne joué des rencontres face à des équipes de l’élite lorsqu’on évoluait dans des divisions inférieures, notamment contre Anderlecht ou encore le Standard. J’ai eu la chance de pouvoir vivre le rêve de faire partie du club lorsque l’AFC Tubize a rejoint, en 2008 la Pro League, et là ce fut chaque week-end une affiche de prestige! Mais, il faut être honnête, on ne se lasse jamais de ce genre d’affiches! (sourire) Surtout lorsqu’on a connu les années plus difficiles et la descente aux enfers du club lors de la dernière décennie. Cela fait maintenant un peu plus de douze mois, et à la suite de notre fusion avec le Stade Brainois, et la naissance de la RUTB que nous revivons des bons et beaux moments tant sur qu’en dehors des terrains. On sent qu’il y a un renouveau, une dynamique nouvelle et cela fait vraiment du bien. Le match de ce dimanche sera dans la lignée de ce sentiment, je ne peux que m’en réjouir!"

Battu 0-6 par Zulte en 2009

Alors qu’il s’apprête à entamer sa trente-quatrième saison au sein du comité tubizien, Michel Lekim n’a pas que de bons souvenirs de la venue de Zulte-Waregem au stade Leburton. En effet, lors de la saison 2008-2009, lorsque l’AFC Tubize évoluait au sein de l’élite, les Flandriens n’avaient pas fait de quartier face aux Sang et Or. Un souvenir encore bien frais dans la mémoire du CQ tubizien. " J’ai parfois tendance à préférer me souvenir des nombreuses fois où nous sommes allés nous imposer au stade Arc-en-ciel de Zulte lorsqu’on évoluait en D2, que de cette triste soirée de Pro League en 2009… Alors qu’on sortait de deux revers assez conséquents face à Malines et au Standard, on devait se reprendre lors de la venue de Zulte, équipe dans laquelle évoluaient des gars comme Bossut, Colpaert, le regretté Franck Berrier, ou encore un certain Mbaye Leye, pour ne citer qu’eux. Et ce fut une vraie débandade. Nous avons été battus très sèchement sur le score sans appel de 0-6! J’espère qu’on n’en prendra pas autant ce dimanche, surtout quand on voit la pilule que Zulte vient d’infliger à Pettegem, pourtant champion en D2 flamande, plus tôt dans la semaine sur le score de 0-7. "