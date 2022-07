Toute la P3D à la loupe avec les m ouvements et noyaux 2022-2023

Transferts

Arrivées: Florian Ernst (Hannut), Wandy Vanconingsloo (Limal via Perwez), Boris Smets (Chastre), Pierre Scheerens (Jodoigne), Lucas Genot (Tamines), Tristan Evrard et Dylan Pierre (Perwez), Kevin Santo (Etterbeek), Michaël Chu (libre).

Départs: Maxime Dethinne (Huppaye), Quentin Minnoye, Axel Delvaux et Loïc Wertbrouck (Taviers), Quentin Deldicq (Grand-Leez), Sébastien Jaumotte (Lensois), Alexandre Spletinckx (Vossem), Yvan Perez (Eghezée), Erwan Zidane (retour Lyon, France), Michaël Renkin (arrêt).

Le noyau

Gardiens: Lucas Genot, Florian Ernst.

Défenseurs: Nicolas Schuurman, Karel Develtere, Benjamin Dethinne, Wandy Vanconingsloo, Pierre Scheerens.

Milieux: Sébastien Thoelen, Boris Smets, Kevin Santo, Michaël Chu, Tristan Evrard.

Attaquants: Jérôme Guillaume, Michel Heine, Cedric Tintigner, Dylan Pierre.

Le staff: Stéphane Decock (T1), Michaël Dombret (T2).

Mont-Saint-Guibert

Transferts

Arrivées: Julien Richard et Sébastien Gois (Mont-St-André), Simon Denis (Schaltin), Will Still (Wavre-Limal), Maxime Torrekens (Chastre).

Départs: Jérémy Fareneau (Mélin), Pierre Paccagnini (Walhain).

Le noyau

Gardiens: Arnaud Piras, Julien Richard.

Défenseurs: Julien Tabourdon, Diego Ribant, Simon Denis, Elliote Librecht, Meric Klein, Robin Bouchat, Antoine Deboeck, Kevin Hoefmans.

Milieux: Will Still, Thomas Verniest, Mathieu Génicot, Gérald Huet, William Delange, Mohamed Baitar, Gaylord Carte, Stéphane Demiddeleer, Guillaume Librecht, Sébastien François, Grégory Degeneffe, Fabien Quintin.

Attaquants: Maxime Torrekekens, Alexandre Spreutels, Sébastien Gois, Patrick Cuypers, Mathieu Maniet, Nicolas Dantinne.

Le staff: Gaël Vanderbrugge (T1), Dimitri Wagner (T2/gardiens), Sarah Spreutels (kiné).

Huppaye

Transferts

Arrivées: Maxime Dethinne (Mont-St-André), Renald Flahaut (Tourinnois), Maxime Goossens (Mélin), Thibaut Jacquemin (Jandrain), Amory De Henau, Nicolas Reda et Brieuc Roland (Orp-Noduwez).

Départs: Thomas Fontaine (Chastre), Nicolas Henquet (SC Jodoigne), Steve Klompkès (Vissenaken).

Le noyau

Gardiens: Clément Mouteau, Ludovic Pagnoul.

Défenseurs: Maxime Goossens, Thibaut Jacquemin, Julien Jaspart, Thomas Lecloux, Nicolas Reda, Brieuc Roland, Dimitri Vosté, Samuel Wessels.

Milieux: Maxime Dethinne, Renald Flahaut, Maxime Lebon, Brian Pierard, Nicolas Pierard, Robin Robert, Adrien Somme.

Attaquants: Amory De Henau, Mathieu Dubois, Kevin Heye, Pierre-Antoine Noël, Cyrille Ruth, Nelson Vrins.

Le staff: Marc Warnant (T1).

Jandrain

Transferts

Arrivées: ?

Départs: Sacha Hagnoul (Mélin), Marek Siroky et Quentin Hagnoul (Orp), Thibaut Jacquemin (Huppaye), Julien Vandeuren, Martin Vandeuren, Marvin Rolin, Deghaye Romain (?).

Le noyau

La composition de l’équipe reste toujours à déterminer. Pour les arrivées, les contacts sont pris mais le club ne souhaite pas les citer pour l’instant car peu sont conclus.

Le staff: Alain Boncher (T1), Sébastien Dubois (T2).

Chastre B

Le noyau

Gardien: Julien Lebrun.

Défenseurs: Gil Fergloute, Buma Mburana Alyos, Damien Deschamps, Colin Williame, Roméo Manrique, Mathieu Juheas.

Milieux: Basil Iserentant, Mathieu Van Eldom, Guillaume Schurmans, Benjamin Verstralen, Robin Williame, Kevin Glineur.

Attaquants: Diego Locht, Harley Ferreira, Medhi Drissi, Olivier Piras, Hugo Hendrickx, Maxime Sibomana, Mathéo Lagneau, Sacha De Veth, Martin Ruelle.

Le staff: Jonathan Fadeur (T1).

Wavre-Limal B

Transfert

Arrivée: /

Départ: Iban Ballieux (P2).

Le noyau

Gardiens: Sacha Collès, Takahiko Kanase.

Défenseurs: Adrien Schildermans, Arold Awad, Idris Kazi, Loïc Pelsmaekers, Maxime Staelraeve, Karl Nevry, Loïc Pinchart.

Milieux: Daniel Artigas, Elliot Collès, Gregory Lefebvre, Julien Sadon, Sam Pelsaekers, Thomas Guttirrez, Arnaud Vercruysse.

Attaquants: Corentin Chanteux, Tanguy Dresse, Tom Mommaerts, Martin Ghislain, Maxence Hérode, Diego Liebmann.

Le staff: Mohamed Riani (T1).

Grez-Doiceau B

Transferts

Arrivées: Mohamed Allali (Stéphanois), Nawfel Mountasir (Rixensart), Jayson Munduti (Union SG), Cédric Van Lancker (Overijse).

Départs: Ayrton Simon (Chastre?), Kamal Ben Hammou (Limal?), Hamza Bazarouji, Émilien Dael, Mattéo Derumier, Dieudonné Kouadio, Yohan Mutombo, Guillaume Pierson (?).

Le noyau

Gardien: Ilario Mozzon.

Défenseur: Lukas Vanliefland, Nicolas Tirtiaux, Max Dereau, Maxime Deboeck, Clovis Colard, Tom Verheylewegen, Mohamed Allali.

Milieux: Victor Van Zeebroek, Matthijs Kisonde, Ugo Diaz, Mattéo Del Pierro, Nawfel Mountasir, Jayson Munduti, Cédric Van Lancker.

Attaquants: Lucas Langue, Cyril De Reymaeker.

Le staff: Nicolas Gilles (T1).

RAS Jodoigne B

La confection du noyau vient seulement de commencer et la liste actuelle est encore très peu fournie. Marc Mirabel et Dylan Meelaerts intègrent le noyau de la D3.

Nouveaux joueurs: Yassine Masnaoui, Pierre Gotta, François Halleux, Corentin Bauwin, Simon Bernard, Abraheem Khameer.

Le noyau

Gardien: Louis Puttemans.

Défenseurs: Michaël Devesse, Baptiste Hourman.

Milieux: Romain Deschutter, Matéo Lallemand.

Attaquants: Jacky Chandi, Arthur Marchal.

Le staff: Johan Grommen (T1), Bertrand Art (T2).

Orp-Noduwez

Transferts

Arrivées: Simon Gérard, Julien Grimart et Gérard Verlaet (nouveaux affiliés), Mario Siroky, Luc Yem Bapes et Quentin Hagnoul (Jandrain), Kevin Vanderschueren (Solières), Jérémy Hagnoul (Jodoigne), Melvin Naulaerts et Christophe Docquier (Geer), Nathan Delchambre (Hannut), Exauce Ngongo Bahati (Amicii Brussel), David Kaisen, Vincent Colson et Edmond Corthouts (P3) intègrent le noyau.

Départs: Allan Gramme et Jimmy Toury (Perwez), Simon Mailleux et Dylan De Coster (Eghezée), Terry Brieven et Tarik Jamai (Mélin), Amory De Henau, Roland Brieux et Nicolas Reda (Huppaye), Killian Drouvin (Huccorgne), Jérémy Courtejoie (Ronvau), Lorenzo Lo Monaco (Perk?), Yannis Poufong, Kevin Mbiye Kevin, Anthony De Coster (?).

Le noyau

Gardiens: Gérard Verlaet, Mario Siroky.

Défenseurs: Timothy Hagnoul, Luc Yem Bapes, Kevin Vanderschueren, Benoit Lisman, Killyan Clabots, Manu Mballa, David Kaisen, Mario Siroky.

Milieux: Quentin Hagnoul, Jérémy Hagnoul, Vincent Colson, Simon Gérard, Melvin Naulaerts, Christophe Docquier, Julien Grimart.

Attaquants: Jimmy Joostens, Nathan Delchambre, Joseph Ondobo, Gaëtan Gramme, Exauce Ngongo Bahati, Edmond Corthouts.

Le staff: Gaëtan Gramme (T1), Jimmy Joostens (T2).

Ronvau Chaumont

Transferts

Arrivée: Jérémy Courtejoie (Orp).

Départ: Luka Lefèvre (Walhain).

Le noyau

Gardiens: Adrien Lacourt, Hugo Dos Santos Costa, Amélien Knaepen.

Défenseurs: Grégory Verrept, Vincent Fita, Julien Vandamme, Olivier Jacoby, Nicolas Tant, Thomas Vanval, Abdel Balmasoud.

Milieux: Frédéric Leroy, Guerric Ceulemans, Loïs Makena, Amaury Baumans, Lokman Delikus, Thomas Focant, Jérémy Courtejoie.

Attaquants: Maxime Schumacker, Rodrigue Fernandez, Simon Ingberg.

Le staff: Laurent Godelet (T1).

Walhain

Transferts

Arrivées: Pierre Paccagnini (Mont-st-Guibert), Benjamin Moinil (Chastre), Louis Demey (Perwez), Loïc Frys (Chastre), Yanko Royen et Maxime Meys (Rixensart), Yoni Barragan (Perwez). Lucas Lefèvre (Ronvau).

Départs: Stefano Magnoni (Waterloo), Matéo Stas (P2 Namur), Corentin Koninckx et Quentin Stormacq basculent vers l’équipe B.

Le noyau

Gardiens: Brieuc Koninckx, Robin Van Hove.

Défenseurs: Modeste Djela, Cédric Verronez, Johan Ducornait, Louis Demey, Pierre Paccagnini, Benjamin Moinil.

Milieux: Jawad Tahraoui, Odier Palange, Tom Duhem, Quentin Van Den Broeck, Bastien Bodart, Jonas Christophe, Aldwin Misson, Yanko Royen, Yoni Barragan, Loïc Frys, Lucas Lefèvre.

Attaquants: Bastien Koninckx, Jérôme Joiret, Maxime Meys.

Le staff: Mathieu Michielsens (T1), Daniel Dehan (gardiens). Le club cherche encore un T2.

Perwez B

Transferts

Arrivées: Lucas Vanderluyden (Incourt), Lohata Okito Mardoche (Walhain), Maxence Hurdebise (Grand-Leez), Karim Ekambi (Beauvechain), Morad Hamdane (Sauvenière), Brieuc de Meurichy (Ronvau), Samuel Fabri (Jodoigne), Yassine Boudlal (Chastre), Jonathan Lopez (Anderlecht), Ryan Raissouni (Aische).

Départs: Yoni Barragan (Walhain), Ryan Corveleyn et Corentin Vanvolsum (Stéphanois), Luka Corveleyn (SC Jodoigne), Noah Duran (Wavre-Limal), Tristan Evrard (Mont-St-André), Mano Vandersmissen (Flandres).

Le noyau

Gardiens: Lucas Vanderluyden, Lohata Okito Mardoche.

Défenseurs: Maxence Hurdebise, Julien Mortier, Arthur Eugène, Morad Hamdane, Brieuc de Meurichy, Jonathan Lopez, Ryan Raissouni.

Milieux: Gabriel Candeloro, Émile Pereira, Younès Aanan, Benjamin Meunier, Samuel Fabri, Yassine Boudlal.

Attaquants: Karim Ekambi, Maxime Bertrand

Le staff: Hicham Zougagh (T1), Michal Bauduin (T2), Alain Campion et Stéphane Mortier (adjoints).

Beauvechain

Transferts

Arrivées: Romain Dujardin (Perwez), Mathias Fabeck (Mont-St-Guibert), Louis Quinet (RAS Jodoigne), Martin Voos (Saintes), Renaud et Clément Tossens (Meux), Rodney Longby (Bierges), Jawad Ezzarti (France), Florent Pans (Grez-Doiceau), Kevin Keulemans (Ottignies).

Départs: Karim Ekambi (Perwez B), Adrien Draye (Mélin), Elliot Cobbaut et Nicolas Vanbraband (Sauvenière), Bastien Robert (arrêt).

Le noyau

Gardiens: Maxime Streel, Gaëtan Jossart, Romain Dujardin.

Défenseurs: Dylan Willaert, Mathieu Castermans, Marvin Kaye, François Hunet, Cédric Vanden Bossche, Vincent Henry, Darell Van Binnebeek, Amaury Lainé, Mathias Fabeck, Louis Quinet, Martin Voos.

Milieux: Tom Depreter, Florent Fairon, Adrien Gossia, Victor Pensis, Yannis Sacréas, Owen Biyanga, Renaud Toossens, Clément Tossens, Rodney Longby.

Attaquants: Roy Claus, Frédéric Hars, Alexandre Hars, Julien Goergen, Jérôme Vervier, Elliott Willaert, Ryan Champion, Julien Carlier, Nicolas Mathot, Jawad Ezzarti, Florent Pans, Kevin Keulemans, Elias Barghti Mhamdi.

Le staff: Jabran Albahtouri (T1), Grégory Collée (T2).

Mélin

Transferts

Arrivées: Terry Brieven et Tarek Jamaï (Orp), Sacha Hagnoul (Jandrain), Jérémy Fareneau (Mont-St-Guibert), Adrien Draye (Beauvechain), Donovan Gonze (Jodoigne), Sébastien Vanderhoeven (libre).

Départ: Maxime Goossens (Huppaye).

Le noyau

Gardiens: Yves Varvennes, Adrien Draye.

Défenseurs: Sylvain Bernard, Quentin Vanderstichelen, Quentin Allard, Hector François, Renaud Pynebrouck, Mathieu Groenendyck, Benoit Tits, Benjamin Hannon, Sébastien Vanderhoeven.

Milieux: Sébastien Carlier, Yvan Schauwers, Joaquin Suarez, Sacha Hagnoul, Terry Brieven, Maxime Allard, Adrien Luy, Donovan Gonze, Tarek Jamai, Bram Slootmakers.

Attaquants: Yanis Belguenani, Jérémy Salmon, Jérémy Fareneau, Thomas Despeghel.

Le staff: Benoit Lamine (T1), Christophe Fauville (T2), Andreas Bachir (T3).

Incourt

Transferts

Arrivées: Axel Spinnael (Linkebeek), Yannis Poufong (Orp), Massimiliano Mozzon (Bierges), Jordan Alexandre (Perwez), Nicolas Swysen Kevin Broden et Hamza Khaidar (Mont-St-André).

Départ: Lucas Vanderluyden (Perwez).

Le club n’a pas encore scindé ses noyaux A et B.

Le noyau P3D-P3C

Gardiens: Arthur Degroot, Damien Lampreur.

Défenseurs: Axel Spinnael, Jean Vauthier, Arthur Duriau, Nicolas Swysen, Matt Abs, Kevin Broden, Ernest Sanwa, Jules Frenay, Alexis Herbillon, Massimiliano Mozzon, Lucas Cnocquart, Arnaud Rouserez, Anthonin Rouserez, Dylan Dorpe, Louison Dury.

Milieux: Clément Degroot, Thomas Hoedenaeken, Sébastien Hoedenaeken, Jordan Alexandre, Bastian Desqueper, Maël Plasman, Hamza Khaidar, Damian Bielinski, Benjamin Schram, Florian Donmez, Anthony Somville, Hillel Deschuyteneer, Loïck Vanderstraeten, Robin Adrian.

Attaquants: Yannis Poufong, Nicolas Pierquin, Leeroy Eshun, Mihran Nicogossian, Vincent Charlet, Nikola Spernjak, Alexandre De Crane.

Le staff: Vincent Charlet (T1), Mehdi Sahnoun (T2), Gaëtan Degroot (T3/gardiens).

Ottignies B

Le noyau n’est pas encore déterminé et le coach pas encore désigné. Cette équipe sera un mélange entre des U19 montants et d’ancien joueurs du noyau A.