Masters et élites 3 à Mellery ce dimanche 3 juillet

L’Entente Cycliste de Wallonie (ECW) organise ce dimanche 3 juillet une épreuve cycliste à Mellery (Villers-la-Ville). Toutes les formalités, inscriptions, vestiaires et contrôle médical se tiennent à la rue Thébais à Mellery. Au programme, à 13 h, les masters B et les masters C et D et à 15 h, ce sera place aux masters A et aux élites 3.