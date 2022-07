Järnö Legros a bouclé la boucle!

Les Stéphanois ont pris un point sur six lors de leurs deux dernières sorties. " Nous avions eu un petit regain de forme. Maxime Blehin se débrouille bien depuis qu’il est passé au fond et Arnaud Corbisier est meilleur au petit milieu. Lors de nos deux dernières sorties, nous sommes retombés dans nos travers ."

Tangissart a retrouvé la lanterne rouge.

Stop fin de saison

Ce dimanche, les Stéphanois accueillent Mont-Gauthier. " Nous avions pris un point à l’aller. L’objectif sera aussi de prendre une unité dimanche et mieux si nous pouvons."

Mont-Gauthier a déjà son effectif complet pour la saison prochaine. Nathan Hoc (Planois) et Hugo Collignon (?) quittent le club, Benoît Halin (Havrenne) et Alexis Perveux (Planois) arrivent. Järnö Legros est aussi fixé pour la saison prochaine. " J’arrête à l’issue de cette saison , lance-t-il. J’ai bouclé la boucle. J’ai commencé en adultes à 17 ans à Tangissart en nationale 3. Je termine 26 ans plus tard, au même niveau, dans le même club."