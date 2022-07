Une version 2022 plus light de l’Aclot Beach de Nivelles

Le tournoi a débuté par les rencontres entre les équipes formées dans les hautes écoles de Nivelles. " 15 équipes y ont participé. On tournait avec 25 équipes précédemment. La participation était également moindre pour les journées de samedi et dimanche. On enregistrait entre 110 et 120 inscriptions. Nous avons accueilli une septantaine d’équipes par jour cette année ", soulignait encore le président.

Le dimanche a été la meilleure journée d’un point de vue météo. La programmation sportive avait aussi changé. " La catégorie que l’on appelle “pro”, composée essentiellement de joueurs évoluant au niveau national, jouait à trois contre trois avec obligatoirement une fille. Les équipes étaient composées de quatre joueurs dans la version fun ."

Le tournoi s’est déroulé à la rue du Progrès. Le club y a organisé une soirée sous chapiteau samedi soir, histoire que la fête soit complète.