Le noyau n’est encore constitué comme l’explique le Team Manager, Olivier Houben: "Le travail a débuté tard pour plusieurs raisons: une hésitation à engager une nouvelle fois une équipe de P3, des tours finaux qui ont prolongé la saison sans que l’on sache dans quelle division nos équipes allaient évoluer, 5 éléments du groupe de l’an dernier sont montés dans le groupe A, etc.Nous avons finalement pris la décision de le faire et le dossier évolue bien. Plusieurs joueurs se sont engagés cette semaine, beaucoup doivent encore être reçus et certains doivent encore être libérés par leur club. C’est pourquoi, je ne communiquerai pas de noms, il en va de même pour le coach, les news suivront prochainement. Je veux bosser dans le calme et la sérénité. Quoi qu’il arrive, nous n’irons pas pour faire de la figuration toute en faisant de la post formation…"

Genappe B

Transferts

Arrivées: Baptiste Rouge (Pont à Celles), Lucas Steenwerckx (Rixensart), Théo Zanella et Antoine Lisbet (Nivelles), Romain De Kepper et Juhans Dechene (Villers), Florian Lemaitre (Stéphanois), Rémy De Clercq (Braine), Mayeric Gevers (RAS Jodoigne). Benjamin Carlin, Logan Loquet, Sylvain Fournaux, Jordan Baligant et Adrien Coumans (U19) intègrent l’effectif.

Départs: Loïc Fiolle, Benjamin Bodart, Gaëtan Vandenberghe, Cyril Deflandre, Mitchai Laurent et Axel Baketu (Nivelles), Émile et David Zagubien (Villers), Florian Bekers (?).

Le noyau

Gardiens: Dawson De Backer, Baptiste Rouge.

Défenseurs: Tomassino Rinaldi, Amaury Rose, Alexandre Wouters, Benjamin Carlin, Lucas Steenwerkcx, Hugo Taburiaux, Théo Zanella, Romain De Kepper.

Milieux: Antoine Lisbet, Laurent Smagghe, Logan Loquet, Lory Warnant, Sylvain Fournaux, Florian Lemaitre, Juhans Dechene, Jordan Baligant, Rémy De Clercq.

Attaquants: Goran Couder, Geoffrey Hannon, Émilien Verachtert, Vincent Vandenhoek, Mayeric Gevers, Nicolas Robeyns, Adrien Coumans, Lionel Daver.

Le staff: Gary Illegems (T1), Eddy Shamavu (T2).

Nivelles B

Transferts

Arrivées: Jamal Azaizaoui (Mont-St-Guibert), Sabri Benallal (Nseth Berchem), Gaëtan Vandenberghe, Nicolas Lambotte, Thomas Henry, Loïc Fiolle, Axel Baketu, Cyril Deflandre, Benjamin Bodart, Bryan Bodden, Nathan et Yuri Toussaint (Genappe), Simon De Visscher (Ophain), Luca Leclercq et Nicolas Wauters (RCS Brainois), Jonathan Nsiku (Clabecq)

Le noyau

Gardiens: Bryan Bodden, Ibrahim Khalifi.

Défenseurs: Jamal Azaizaoui, Benjamin Bodart, Cédric Collard, Pol De Boitselier, Loïc Fiolle, Gaëtan Vandenberghe, Nathan Toussaint, Elmer Castillo.

Milieux: Sabri Benallal, Cyril Deflandre, Simon De Visscher, Pierre Alexandre Sautier, Nicolas Wauters, Luca Leclercq, Yuri Toussaint, Thomas Henry.

Attaquants: Axel Baketu, Kevin Waroquet, Nicolas Lambotte, Jonathan Nsiku.

Le staff: Cédric Musette (T1).

Villers B

Transferts

Arrivées: Fabien Anderson, Lionel Piessens, Boris Ghislain, David Vromman, Édouard Cleiren, Cédric Devigne, Michael Userstam, Valerian Manneback, Christophe Gillard, Matthieu Courtens, Mauricio Aranda et Jérôme Borremans (Stéphanois), Marshall Dubois, William Godfroid, Théo Mertens, Martin Rastelli, Louis Leclau, Bryan Delplace, Léo Folie, Romain Syoen et Arthur Ronvaux (U19) intègrent l’effectif.

Le noyau

Gardiens: Fabien Anderson, Thomas Mertens.

Défenseurs: Marshall Dubois, William Godfroid, Théo Mertens, Lionel Piessens, Boris Ghislain, David Vromman, Édouard Cleiren.

Milieux: Martin Rastelli, Cédric Devigne, Michael Userstam, Valerian Manneback, Florian Decastiau, Christophe Gillard, Louis Leclau, Thomas Jordens, Jérôme Jordens, Romain Syoen.

Attaquants: Bryan Delplace, Léo Folie, Arthur Ronvaux, Matthieu Courtens, Mauricio Aranda, Jérôme Borremans.

Le staff: Frédéric Vandekerkhoven (T1).

Ophain B

Transferts

Arrivées: Frédéric De Camps (Stéphanois), Richy Luemba, Gil Danniau et Larbi Rambouk (ES Braine), Julien Ambert (RCS Brainois), Tristan Von Neumann (Waterloo Lion’s), Remy Pahaut (Braine-Waterloo).

Départs: David Sanchez (Clabecq), Antonio Liégeois (RAAL).

Le noyau

Gardiens: Florian Serez, Victor Durieux.

Défenseurs: Antoine Derijck, Jonathan Notaert, Sébastien Giltaire, Kevin Jonckheere, Dylan Vandaele, Nicolas Peigneux, Matteo Ervier, Florian Vinderick, Mathis Lambert, Julien Ambert.

Milieux: Florian Costa, Florian Scheerlinckx, Grégory Notaert, Noah Christiaens, Thomas Davaux, Soufiane Bakkaoui, Jean-Jacques Debilde, Gil Danniau, Larbi Rambouk, Tristan Von Neumann, Robin Beuzer.

Attaquants: Nathan Denisty, Laszlo Verhelle, Frédéric De Camps, Hugo Bolognia, Richy Luemba, Remy Pahaut.

Le staff: Michaël Ervier (T1).

Ittre

Transferts

Arrivées: Alexis Vincelot (Auderghem), Ludovic Denayer (Mont-St-Guibert), Achille Ketels et Razvan Eremia (ES Braine), Charles Perignon et Dylan Gandibleux (Nivelles), Axel Coquelet (BX Brussels), Émile Geortay (retour RCS Brainois), Remy Wautier (retour). Les jeunes Ugo Jullien, Arnaud De Waele, Yannick Dewez et Junior Rugambarara intègrent l’effectif.

Départs: Louis Baeyens et Damien Delestienne (ES Braine), Sébastien Delestienne et Pierre Orban (arrêt).

Le noyau

Gardiens: Nathan Ducochet, Alexis Vincelot, Kenny Vandenbosch.

Défenseurs: Remy Wautier, Quentin Bernard, Martin Ruijs, Ludovic Denayer, Achille Ketels, Charles Perignon, Ugo Jullien, Mathias Gorski.

Milieux: Jonathan Fenton, Maxime Jassogne, Thomas Chabeau, Julien De Waele, Razvan Eremia, Arnaud De Waele, Arthur Olivier.

Attaquants: Axel Coquelet, Dylan Gandibleux, Yannick Dewez, Junior Rugambarara, François Orban, Simon De Longueville, Émile Geortay, Thomas Olivier.

Le staff: Gaëtan Sempoux (T1), Jonathan Decooman (T2), Pierre Orban (préparateur physique).

Waterloo Lion’s

Transferts

Arrivées: Yannis Amunga Bin Kandeke (Ophain), Alexandre Calloens (ES Braine), Logan Jacques (Wemmel). Luc Jazz Rieunier, Antoine Stievenart, Yazan Atieh, Abdel-Samad Rachem, Luanga David Katanga Mutondokie et Karl Elton (U17) intègrent l’effectif.

Départs: Nathan Loiselet (Union SG), Jérôme Moermans (Ophain), Maxime Buffin (Nivelles), Stefano Papale (?).

Le noyau

Gardiens: Grigorios Georgantellis, Logan Jacques.

Défenseurs: Yacin Ayalé Fathi, Baptiste Moermans, Timon-Romaric Nindoranya, Cédric Olela Odimba, Luc Jazz Rieunier, Cédric Van Pevenage, Hugo Van Pevenage, Lenga Yenka, Samuel Youssef.

Milieux: Emmanuel Bobwa, Michee Nsimba, Hadil Omar Mehadji, Jorge Sebastian Sanchez Villegas, Antoine Stievenart, Yazan Atieh, Yannis Toto Amunga Bin Kandeke, Abedl-Bassat Rachem, Manu Kanyinda, Abdel-Samad Rachem, Mathias Vermeersch.

Attaquants: Andy Nzapa Baptista, Tony Martin J Bakole-Mbangu, Jonas Booka Bofunga W’Imona, Sofian Ellatifi, Luanga David Katanga Mutondokie, Karl Elton, Stevie Ohindo, Alexandre Calloens.

Le staff: Alain Nzanza (T1), Paolo Omonga, Manu Kanyinda, Frank Vanden Borre (adjoints), Dylan Collignon (gardiens).

Braine-Waterloo

Transferts

Arrivées: Lino Marchesi, Anton Laci et Quentin Weckhuysen (ES Braine), Quentin Alaert (Flobecq), Sam Wallaert (Rebecq), Martin Schroeder, Sabri Bouzidi, Julien Ribant, Matéo Guillain, Igor Da silva et Nicolas Alexandre (réserve) intègrent le noyau.

Départs: Nicolas Verpoten (Lasne Ohain B), David Delhaye (arrêt), Neil Roos et Laurent Lancelle (Abssa), Anthony Albaladejo (?).

Le noyau

Gardiens: Louis Van Caesbroek, Martin Schroeder, Maxime Quirin.

Défenseurs: Bienvenu Abdou, Simon Debecker, Arnaud Ryckewaert, Alexandre Senden, Laurent Van Bever, Thomas Gérard, Julien Ribant, Quentin Weckhuysen, Sam Wallaert, Lino Marchesi.

Milieux: Alexis Daerdenne, Maxime Houchart, Pierre Irsuto, Victor Leys, Alexandre Stenmans, Romain Thienpont, Nicolas Alexandre, Gaëtan Colin, Quentin Alaert.

Attaquants: Nicolas Bouquiaux, Alexandre Irsuto, Jonathan Ooghe, Xhino Zaiti, Igor Da Silva, Sabri Bouzidi, Anton Laci, Matéo Guillain.

Le staff: Fabrice Deman (T1).

Clabecq

Transferts

Arrivées: Michaël et Ludo Veyt (Linkebeek), Romain Vastesaeger (ES Braine), Alexandre Laloux (Ronquières), David Sanchez (Ophain), Angi Buttice (Saintes), Amine Mohammed (Rebecq), Dorian Pettino (Nivelles), Valerio Decoman (Soignies), Brian Loureiro (libre), Charles Cleppe et Nordine Fares (Ecaussinnes).

Départs: Alexis Gerard, Matthias Boon, Mounaim Aouizagh, Adama Bathily, Maxime Rwaka, Mathieu Tarin, Ludwig Gorez (libérés).

Le noyau

Gardiens: Benoit Devuyst, Michaël Veyt.

Défenseurs: Mateo Dambruoso, Arielle Alezeandre, Mehdi Faitah, Romain Vastesaeger, Alexandre Laloux, Mattéo Mercier, Karim Ibrahim, Ludo Veyt.

Milieux: Amaury Goosens, Adil Charrite, Diego Goeres, Julien Paternostre, Robby Vanden Berghe, David Sanchez, Angi Buttice, Amine Mohammed, Arno Vanden Berghe, Dorian Pettino, Nordine Fares.

Attaquants: Nicolas Ysebaert, Timothée Willems, José Mota, Valerio Decoman, Brian Loureiro, Charles Cleppe.

Le staff: Luigi Bruno et Samuel Bruno (coaches), Didier Van Eesbeek (entraineur des gardiens).