Il en était de même le week-end dernier, ou plutôt, il était enfin venu le temps d’y retourner pour Wilink Insurance Cycling Team après une interruption forcée, et fidèle à sa réputation, la moisson a une nouvelle fois été bonne. "Il s’agissait en effet de notre 15eparticipation à cette compétition, indique Freddy Renson. Nous y étions avec Fabian D’Evola, Pascal Hiercken, Bruce Raemackers, Frédéric Renson et Frédéric Wilmet ainsi qu’un renfort français depuis plusieurs années, Mickael Perusset."

Ce Tour de Saône et Loire 2022 s’est déroulé en quatre étapes: un chrono le vendredi soir sur 3,5 km, une étape le samedi et deux le dimanche. "Nous n’avons pas failli à notre tradition pour ce déplacement en France à savoir revenir avec un maillot distinctif. Cette fois, la chose a été réalisée par Fabian D’Evola qui a endossé le maillot de meilleur grimpeur dès la première étape, pour ne plus le quitter avec l’aide de ses équipiers."

Il termine, en outre, à la troisième place au classement général. Pascal Hierckens est quatrième et Mickael Perusset est huitième.

Dans leur catégorie, Bruce Raemackers est septième et Frédéric Wilmet dixième. Frédéric Renson, à court d’entraînement en raison de son travail, a opté pour un rôle dans le staff afin de ravitailler les coureurs en raison des températures chaudes durant les trois jours.