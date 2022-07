Cinquante-cinq joueurs ont participé aux tournois de volley, basket, handball et foot en salle pour un total de soixante matches disputés en l’espace d’une dizaine d’heures. "Tout s’est déroulé sans la moindre anicroche, se félicite Fabrice D’Hulster, président du club de handball, organisateur de l’événement. On a pris un peu de retard sur les horaires afin de laisser les gens boire et manger alors que le timing était déjà très serré, mais tout s’est déroulé dans la bonne humeur et dans une belle ambiance. Franchement, je pense que c’était l’une de nos plus belles éditions."

Une fois n’est pas coutume, ce sont les basketteurs du BBC Brainois qui ont remporté cette édition 2022. "C’est au moins la troisième ou quatrième fois qu’ils s’imposaient. Ils ont été suivis de près par les deuxièmes et les troisièmes: les Télé-Tubize, équipe de multisport universitaire, et les héros du parquet, la première équipe de notre club. Basket Champagne a terminé quatrième et les Goldens Boys, notre deuxième équipe, a fini cinquième. Très déforcé, avec seulement trois joueurs présents, Korntal a terminé sixième mais toutes les équipes ont fait preuve d’une grande solidarité à leur égard en prêtant des joueurs dans chaque tournoi. Korntal a d’ailleurs reçu le prix du fair-play car ils se sont battus comme des lions jusqu’au bout." Notons encore que la Coupe du bar a été décernée aux Golden Boys.

«Ça fait du bien au club»

La saison s’est donc terminée en beauté pour le HSC Tubize. "Cela a fait du bien à tout le monde, à notre club, mais en premier pour les joueurs qui attendaient ces retrouvailles depuis trois ans" , conclut Fabrice D’Hulster qui pense déjà à l’organisation de la huitième édition en 2023.