Rudy Dechamps aux manettes d’un comité aclot élargi

Rudy Dechamps, comment appréhendez-vous ce rôle de président, après toutes ces années sur le terrain?

C’est une nouvelle aventure qui commence. J’avais envie d’apporter une stabilité à long terme au club, en ayant la certitude d’être entendu. Évidemment, en endossant à la fois un rôle sportif et celui de président, c’est plus facile de réaliser ses ambitions. Les miennes restent de mettre les jeunes en évidence. Dans le foot provincial, il y a trop d’argent qui circule. Trop peu de clubs conservent un esprit dédié à la formation des jeunes. C’est ce que je veux apporter à Nivelles.

Une prise de fonction qui intervient au terme d’une énième zone de turbulences…

Mon prédécesseur, Bernard Gabriels, a effectué du bon boulot, dans la mesure où nous avons fait en sorte de récupérer toute une série de dettes creusées précédemment. Cette option a par contre causé des difficultés à l’équipe première, marquée par sa relégation en P2. Cette situation s’explique aussi en partie par le fait que nous avions mis l’accent sur l’engagement d’entraîneurs diplômés pour diriger nos équipes de jeunes.

Le retrait de Bernard Gabriels, après seulement un an de présidence, est-il la conséquence de différends au sein du club?

Pas du tout. Bernard Gabriels arrive au terme de sa carrière professionnelle et souhaite prendre du recul. Je lui ai simplement proposé de reprendre le club. Il n’y a donc pas eu de mésententes, même si cela n’a pas toujours été facile car nous composions un petit comité. De mon côté, j’estime qu’un club ne doit pas reposer sur une seule personne. C’est peut-être le seul point sur le lequel nous avons eu des divergences.

Le profil du nouveau comité sera différent?

Nous avons agrandi le conseil d’administration du club, qui est désormais composé de personnes qui habitent Nivelles, qui sont des sportifs nivellois et/ou des gestionnaires d’entreprises. Ils apporteront leur expertise sur le plan sportif mais aussi sur la gestion financière du club. On sort d’une période difficile mais j’ai la chance d’avoir des gens autour de moi qui sont disposés à m’aider pour parvenir à une stabilité à long terme. La ville de Nivelles est assez connue dans différents domaines sportifs, il faut maintenant aussi redonner une certaine dignité à son club de football.

Un début de redressement a déjà été opéré au cours des derniers mois.

Le nombre d’affiliations a doublé au sein des catégories d’âge. Nous comptons 300 jeunes aujourd’hui, nous étions à 175 il y a un an et demi. Il y a aussi une nouveauté, c’est la présence de deux équipes premières féminines en plus de nos deux équipes premières masculines. Elles auront chacune des objectifs différents, mais de bons objectifs. Je pense que tout se met en place. Le fait, également, d’avoir un partenaire au niveau national, avec la RAAL La Louvière, qui est tenu par Salvatore Curaba un homme doté de beaucoup d’expérience et dont la société est implantée à Nivelles, va également contribuer à développer notre projet sur du long terme. Sainement.