L’équipe composée d’Antoine Brasseur, Estban Dewindt, Dhiraj Mattapalli et de son capitaine Alexandre De Homtheim sera parvenue à décrocher le titre de vice-championne régionale, à l’issue d’une finale disputée face au Davis, mais surtout grâce à un très beau parcours tout au long de ces interclubs, comme le capitaine de l’équipe, Alexandre, apprécie se remémorer. " Nous sommes sortis des poules invaincus, avant de nous hisser depuis les huitièmes de finales, jusqu’à cette finale face au Tennis Club Davis. Alors qu’on menait 2-1 avant le match en double, et que nous avions chacun livré de super belles rencontres, on a perdu de justesse lors de la dernière manche en double. C’est dommage, mais on peut être super fier de notre parcours. On n’est pas passé loin de la victoire, et cela ne peut que nous conforter dans l’idée de continuer à nous entraîner. On a une chouette équipe, on s’entend super bien et on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble. "