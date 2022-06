Transferts

Arrivées: Mathias Jammes (Groot Dilbeek), Thomas Weydich, Nicolas Maeyens (Wemmel), Robin Couvreur (Villers), Sibille Brendan (Grez-Doiceau), Sofian Moussaoui, (Rhodienne), Quentin Houart (Etoile de Faimes), Giorgio Giurdanella (Botev Vratsa).

Départs: Mamadou Balde (Brussels), Joao Pinto (Auderghem), Nicolas Ceusters (La Hulpe), Maxime Meys (Walhain), Yanko Royen (Walhain), Aliocha Stampia (Chastre), Lorenzo Richiusa (entraineur P3).

Le noyau

Gardiens: Matt Ledesma, Tanguy Renard, Florian Secreas.

Défenseurs: Louis Defresse, Sofia Al Moussaoui, Martin Corten, Thomas Engels, Quentin Fita, Quentin Houart.

Milieux: Heraie Aramian, Sibille Brendan, John Brookes, Pierre Delville, Robin Couvreur, Hugo Corten, Nicolas Maeyens, Thibaut Marchant, Thomas Weydich, Giorgio Giurdanella.

Attaquants: Narek Aramian, César Ernotte, Mathias Jamme, David Magnus, Anthony Chierra.

Staff: Pierpaolo Guinta (T1), Karim Boutzmat (T2), Philippe Saint-Paul (gardiens).

Saintes

Transferts

A rrivées: Yannick Van Zele (Dendermonde), Anthony Bongiovanni (Andenne), Romain De Pascale (Rebecq), Ibrahim Diaz Requejo (Forestoise), Nicolas Thielemans (Ophain), Vincent Parello (Stockel), Khalid Rifi (Léopold), Morel Keh (Léopold), Bileh Aouled (Forestoise), Dorian Clément (La Hulpe), Mohamed El Bakkali (Léopold), Malik Labiad (Dendermonde), Nicolas Pietrons (Auderghem), Damien Casellas (Auderghem), Gloria Lau-Falla (D1 Congolaise), Khalid Es-Sadiki (Léopold), Hamza El Moussaoui (Anderlecht Milan).

Départs: Nicolas Meinguet, Mathieu Canu (Ophain), Serge Tamouya, Mehdi Lkiya, Soufiane Benchekh, Mounir Laachach, Dylan Chaudoir (Forestoise), Gravino Tortoloni (Gosselies), Angy Buttice (Clabecq), Dylan Kemayou (arrêt), Lilian Godson, Xavier Llado, Abdel Njoha, William Deukam, William, Abderrahim Shagiri, Adil El Hannach, Kamil Adams, Samba Bah Mammadou, Kone Abdaramane, Allan Khalili, Matéo Caldéran, Florent Cherdon, Alassane Barry, Tanguy Vanholder, Fofana N’Gouano (?).

Le Noyau

Gardiens: Jean-Louis Petermans, Joris Daniau, Yannick Van Zele.

Défenseurs: Ibrahim Diaz Requejo, Nicolas Thielemans, Khalid Rifi, Morel Keh, Mohamed Benallal, Vincent Parell, Anthony Bongiovanni, Romain De Pascale, Bileh Aouled, Valentino Aumento.

Milieux: Siradji Sall, Édouard Kongo-Mbonka, Dorian Clément, Nour-Eddine Asaidi, Malik Labiad, Mohamed El Bakkali, Otman Khamouss, Marius Grosjean.

Attaquants: Damien Casellas, Nicolas Pietrons, Gloria Lau-Fala, Khalid Es-Sadiki, Hamza El Moussaoui.

Staff: Dorian Nizot (T1), Jeremie Njock (T2), Antonio Paxia (gardiens).

Chastre

Transferts

Arrivées: Loris Amato (Tamines), Lilian Brumagne (Haasrode), Ayrton Simon, Sébastien Vandenplas (Grez-Doiceau), Thomas Fontaine, Nelson Vrins (Huppaye), Lazlo Bajusz (Villers), Ryan Willaert (retour), Alexandre Groux, Aymane Boudlal, Basile Iserentant, Hugo Hendrickx, Gil Fergloute, Diego Engels, Nicolas Bontemps (P3 Chastre).

Départs: Anthony Paulus (arrêt), Oumar Maiga (Auderghem), Dario Spitaels (Morlanwez), Sasha Eckelmans-Berkes (Auderghem), Gauthier Lambert (Perwez), Maxime Torrekens (Mont-Saint-Guibert), Jonathan Selemani, Yassine Mouallali.

Le Noyau

Gardiens: Adrien Faidherbe, Jérôme Thuinis.

Défenseurs: Alexandre Groux, Aymane Boudlal, Sébastien Vandenplas, Aziz Kano, Igor franssen, Gil Fergloute, Loris Amato.

Milieux: Basile Iserentant, Lilian Brumagne, Thomas Fontaine, Ryan Willaert, Hugo Hendrickx, Maximilien Mouton, Lorenzo Gonzalez, Alexandre Groux.

Attaquants: Diego Engels, Lazlo Bajusz, Nelson Vrins, Ayrton Simon, Albi Kuci, Youri Vandenberg.

Staff: Hassan Riani (T1), Nicolas Bontemps (T2).

Lasne-Ohain B

Transferts

Arrivées: Jordan Hazard (Waterloo), Nathan Vidor (sans club), Julien Cassart (Ophain), Vincent Verpoten (Braine-Waterloo).

Départs: -

Le noyau

Gardiens: Jordan Hazard, Gauthier Lenaerts, Largo Dumelie, Pierre Zimmermann.

Défenseurs: Thibaut Meert, Nathan Leclercq, Eliott Caspers, Arnaud Herkt, Pierre De Coene, Thibaut Dierinckx, Nathan Ngueliele, Matthieu Iweins.

Milieux: Julien Cassart, Ilu Hootele, Arthur Delfosse, Sasha Ferri, Marin Loots, Nathan De Hennin, Lucas Duchene, Timpeo Ratajczak, Mattis Tonneau, Théo Dawans.

Attaquants: Vincent Verpoten, Nathan Vidor, Bastien Dewitte, Arthur Rossolino, Kevin Chabotier.

Staff: Gilles Stephany (T1), Jerry Berger (T2), Michael Vanhamme (T3), Didier Postiaux (gardiens).

Wavre-Limal

Transferts

Arrivées: Noah Duran (Perwez), Aboubacar Kalle (Orp), Amadou Diallo (Meux).

Départs: Kevin Kalonda (Hoeilaert), Maxime Vanesse (Villers), Nicolas Wiame, Adrian et Ivan Lucas (La Hulpe), Sacha Awad, Julien et Thomas Ballieux (arrêt).

Le noyau

Gardien: Jeremy Lefebvre.

Défenseurs: Benoît Moermans, Thomas Gabriel De Melo, Noah Duran, Jeremy Contempré, Geoffrey Wilmet.

Milieux: Franck Schildermans, Regis Nicaise, William Berger, Aboubacar Kalle, Sam Ballieux, Amadou Diallo, James Dickinson.

Attaquants: Iban Ballieux, Clément Laloux, Mathieu Delitte, Guillaume Tournay, Xavier Minsier, Jonathan Peeters.

Staff: Cédric Vanton (T1).

RCS Brainois B

Transferts

Arrivée: Martin Benedict Leyseele (Charleroi).

Départs: Nathan Notez, Laurent Jamotte (Waterloo), Matteo Merlotto, Hugo Champagne, Damien Delestienne, Louis Bayens, Lucas Biazon (ES Braine).

Le noyau

Gardien: Romain Berghmans.

Défenseurs: Valerian Baelongandi, Antoine De Neys, Lenny Desberg, Cyril Destain, Luca Lambert, Marco Eloy.

Milieux: Matteo Dettori, Jordan Gosselin, Alexandre Mbangula, Nicolas Michiels, Romain Peeters.

Attaquants: Martin Benedict Leyseele, Guillaume Onana Alima, Mohamed Sylla, Nicolas Vanden Haute, Anthony Brunelles.

Staff: Axel Smeets (T1).

Waterloo

Transferts

Arrivées: Aurélien Tuzolana, Ledison Goshi (La Hulpe), Gillian Erkens (Groot-Dilbeek), Damien Lagrange, Nathan Notez, Laurent Jamotte (RCS Brainois), Dylan Bailly (Ophain), Jakub Szulc (Etteerbeek), Mano Pletinckx, Ricardo Correa Dias, Sébastien Pirotte (Tervuren), Mathias Daniele (Nivelles), Stefano Magnoni (Walhain), Kevin Tondeur, Logan Tondeur, Sascha Boudersa, Sven Mollo (P3 Waterloo).

Départs: Christophe Trolin (SC Jodoigne), Fabio Santos, Patrick Bernardo, Yann Lupumba (Rhodienne), Valérian Ceusters, Jordan Hazard (Lasne-Ohain), Martin Verheyden (Kraainem), Vincent Depotbecker (ES Braine), Jonathan Vanonckelen (arrêt, T2), Bangaly Soumah, Anthony Sarango (?).

Le noyau

Gardiens: Jérôme Clercq, Cillian Herkens.

Défenseurs: Dylan Bailly, Jakub Szulc, Wanis Guelmani, Ricardo Dias, Damien Lagrange, Laurent Gruslet, Nico Bodart, Kevin Tondeur, Logan Tondeur, Nicolas Rodriguez.

Milieux: Andy Dassy, Sébastien Patureau, Mano Pletinckx, Stefano Magnoni, Sveb Mollo, Bryan Voets, Sascha Boudersa, Ledison Goshi, Aurélien Tuzolana.

Attaquants: Laurent Jamotte, Nathan Notez, Rubem Pinto, Sébastien Pirotte, Edin Radoncic, Maurice Weynants.

Staff: Patrick Coussement (T1), Jonathan Vanonckelen (T2), Anthony Milo (gardiens).

Ophain

Transferts

Arrivées: Bérenger Blampain (Lembeek), Mathieu Canu, Nicolas Meinguet (Saintes), Antoine Dohogne, Honoré Dolmen, Bryan Thiry (Stade Everois), Romain Duquene Romain (Auderghem), Tanguy George (Sporting Bruxelles), Jonathan Huby (Genappe), Amy Mampwini (Beersel), Sean Van Rode (Perck), Berry Weteto (Rebecq).

Dé p arts:Nicolas Flament (Trivières ), Jordan Resmond (Chapelle), Nicolas Thielemans (Saintes), Dylan Bailly (Waterloo), Oumar Balde (Rhodienne).

Le noyau

Gardiens: Quentin Serez, Nicolas Meinguet, Sean Patris.

Défenseurs: Sébastien Aragon, Bérenger Blampain, Antoine Dohogne, Honoré Dolmen, Amy Mampwini, Giovanni Molinaro, Kevin Vander Auwera, Sean Van Rode, Berry Weteto.

Milieux: Keanu Boets, Luca Bonnano, Jérémy Bourgeois, Michaël Colla, Romain Duquene, Tanguy George, Romain Gillis, Jonathan Huby, Hugues Matondo.

At taquan ts:Antoine Barbieux, Nathan Crauwels, Bryan Thiry, Mathieu Canu, Giala Bourguignon.

Staff: Romuald Lecocq (T1), Lloyd Porreweck (T2), Guillaume Dorange (gardiens).

Villers

Transferts

Arrivées: Kevin Busselot, Kevin Wuyts, David Zagubien, Émile Zagubien (Genappe), Tristan De Bever (Saintes), Salvatore De Luca (Anderlues), Jean-François Hock (Eghezée), Maxime Vanesse (Wavre-Limal), Timour Van Stalle (Lasne-Ohain).

Départs: Robin Couvreur (Rixensart), Anthony Gonzalez, Tanguy Jonckers, Christophe Tabard, Rodrigue M’Bala (arrêt).

Le noyau

Gardiens: Arnaud Van Wemmel, Kevin Charlier, Tristan De Bever.

D éfenseurs: Kevin Busselot, Arnaud Courtain, Salvatore De Luca, Alex Nowak, Eduardo Oliveira, Danny Pinto, Axel Remue, Timothy Vandamme, Stéphane Vanderminnen, Maxime Vanesse,

Milieux: Donatien Boreux, Arnaud Lebrun, Hugo Nachtergaele, Frédéric Pierot, Timour Van Stalle, Kevin Wuyts, David Zagubien, Émile Zagubien.

A ttaquants: Valentin Frennet, Jean-François Hock, Maxime Vanhoutte, Charlie Van Roy.

Staff: Frédéric Balan (T1), Ronald Pigeon (T2), Ludovik Monteyne (gardiens).

La Hulpe

Transferts

Arrivées: Nicolas Wiame, Ivan Lucas (Wavre-Limal), Nicolas Ceusters (Rixensart), Kellian Salawa (Boitsfort), Samuel Noel (Genappe) Kamil Tairi (Leopold), Adrian Lucas (Wavre-Limal), Joao Lopes (Racing White), Michel Grisay (Ganshoren), Mounaim Aaouizagh (Clabecq), Loic Lecaille (Waterloo), Josse Gengoux (Auderghem)

Départs: Lucas Bonessa (?), Dorian Clément (Saintes), Marko Zec (?), Said Ben Azouz (arrêt), Louis Schmitz (Stephanois), Alexandre Nicolay (Malonne) Philippe Questel (études USA), Aurélien Tuzolana Da Silva (Waterloo), Ledison Goshi (Waterloo), Simon Sepulchre (Rixensart), Narciso Canda (arrêt), Gaëtan Sempoux (Ittre), Corentin Baeyens (?) Farid Alouani (Staff), Maxime Kongo (Staff)

Le Noyau:

Gardiens: Rayan Karim, Nicolas Wiame.

Défenseurs: Adrian Lucas, Hugo Guerrera, Ulrich Tendayi, Damien Wiame, Simon Vandenplas, Ivan Lucas, Nicolas Ceusters, Yassin Saadi, Tommy Souphan.

Milieux: Kellian Salawa, Aurélien Lambert, Thomas Depicker, Assane Seck, Samuel Noël, Orson Lama Kunga, Kamil Tairi, Sammy De Visscher, Joao Lopes, Antoine Aifa, Mounaim Aouizagh, Miguel Vianney, Michel Grisay, Francesco Latorre.

Attaquants: Hugo Pilotte, Baptiste Nolet, Loic Lecaille, Josse Gengoux.

Staff: Jonathan Cabron & Stephane Vandorpe (T1), Farid Alouani (T3), Alain Janssens (gardiens), Maxime Kongo (DT).

Nivelles

Transferts

Arrivées: Maxime Buffin (RCS Brainois), Quentin Heraly (RCS Brainois), Percy Claude Engulu Boyeka (RRC Waterloo), Rydley Francisco (RUTB), Louis Virgile Glaude (Snef), Laurent Mitchai (RCS Brainois), José Santos (RUTB), Amine Haddane (Anderlecht-Milan), Arthur Longfils (RCS Brainois), Christophe Ripet (RAAL La Louvière), Malyck Tatete (RCS Brainois), Julien Wets (RCS Brainois), Fabio Di Vita (RUTB), Maxime Hoogstoel (RCS Brainois), Diop Maguette (Sauvenières), Seni Omari (Nseth Berchem).

Le noyau

Gardiens: Maxime Buffin, Quentin Heraly, Noah Mayere.

Défenseurs: Percy Claude Engulu Boyeka, Rydley Francisco, Louis Virgile Glaude, Laurent Mitchai, Killian Michel, Anthony Munganga Yasuende, Kenzo Rennoir, José Santos, Pascal Daddiego.

Milieux: Amine Haddane, Cédric Hasselle, Arthur Longfils, Remy Pepe, Christophe Ripet, Malyck Tatete, Julien Wets.

Attaquants: Fabio Di Vita, Maxime Hoogstoel, Diop Maguette, Bryan Nseke, Seni Omari.

Staff: Patrick Longfils (T1), Maxime Léonard (T2), Grégory De Bruyne (T3 et gardiens).

ES Braine

Transferts

Arrivées: Luca Biason, Hugo Champagne et Matteo Merlotto (RCS Brainois), Cyril Amphoux et David Deodora Teixeira (Olympic Anderlecht), Damien Delestienne et Louis Baeyens (Ittre), Matheiu Demeure (Zuun), Lucas Denis (Trivières), Luca Langendries (Tubize-Braine), Logan Decooman (La Louvière), Matteo Kongolo (Rebecq), Julien Hubert (Snef), Vincent Depotbecker (Waterloo), Thibaut Barbe (Bievene), Doriant Marchand (Auvelais).

Départs: Christian Ferreira (Rebecq), Joachim Alves (Kosova), Germain Mutombo (Uccle Moreda), Spenser Kasongo (BX Brussels), William Akono (Ninove), Arnaud Fouche (bastia), Kévin Kadima (?)

Le noyau

Gardiens: Luca Biason, Samule Dupont, Doriant Marchand.

Défenseurs: Cyril Amphoux, Thibaut Barbe, Michele Coniglio, Damien Delahaye, Damien Delestienne, Vincent Depotbecker, Julien Hubert, Éric Ferreira, Matteo Kongolo, Fabrizio Sagona.

Milieux: Maxime Baetens, Louis Baeyens, Florent Brauns, Diego Carmina, Hugo Champagne, Mathieu Demeure, Lucas Denis, Leo Dierickx, Luca Langendries, Alessio Lombardo, Matteo Merlotto.

Attaquants: Samir Khamouss, Logan Decooman, David Deodora Teixeira, Ludovick Kina, Patrick Vandevelde.

Staff: Michaël Ghion (T1), Laurent Brauns (T2), Maximilien Mangione (Gardiens)

Stéphanois

Transferts

Arrivées: Cyril Van Luyten (Chastre), Hugue Hayano (Mont-St-Guibert), Lousi Schmitz (La Hulpe), Ryan Corvelein (Perwez), Amani Kikassa Upento (RJ Wavre)

Départs: Baptiste Van Heer (armée), Guillaume Helm (étanger)

Le noyau

Gardiens: Benjamin Laby, Florian Sprimont

Défenseurs: Alex Voet, Antoine Helm, Arnaud Kiekeman, Dorian Dubois, Giacomo Basile, Louis Schmit, Nicolas Hemelhof, Thibault Deschamps

Milieux: Amani Kikassa Upento, Cédric Schauwers, Michael Clément, Nicolas Sauterau, Ryan Corvelein, Simon Delespesse, Stevie Mortier, Tanguy Hanon.

Attaquants: Antoine Tilkin, Arturo Basile, Cyril Van Luyten, Dylan Baton, Galian Tengrootenhuyse, Hugue Hayano, Noah Dequenne, Ouassini Albahtouri, Thomas Moens.

Staff: Rénald Pansaerts (T1), Gregory Garcia Duro (T2).

SC Jodoigne

Transferts

Départs: Adrien Dethier, kris Diederich (Landen), Thoma Schillebeeckx (arrêt).

Arrivées: Mikael Brandt, Jules Étienne, Romain Dardenne, Guillaume Dardenne, Jonathan Bruno, Steven brandt (RAS Jodoigne), Luka corveleyn (Perwez), Ismael Amrani (Incourt), Christophe Trolin (Waterloo), Jerome Neuville (Abssa), Nicolas Henquet (Huppaye), Charles Degroot (Lensois).

Le noyau

Gardiens: Mikael Brandt, Christophe Trolin, Lionel Casquero, Bertrand Bauwin.

Défenseurs: Romain Dardenne, Jules Étienne, Émilien Stordeur, Bastien Degeest, Maxime Joyeux, Quentin Puttemans, Jerôme Neuville, Jerôme Ginion, Byron Calloens, Kevin Collin.

Milieux: Benjamin Rowet, Gilles Marko, Fiorenzo Fortemps, Igor Closse, Angelo Lentini, Nicolas Henquet, Guillaume Dardenne.

Attaquants: Loup Marchal, Steven Brandt, Ismael Amrani, Luka Corveleyn, Jonathan Bruno, Charles Degroot, Arthur Salenbien, Benjamin Kabongo.

Staff: Martin Dehut (T1), Olivier Moens (T2), Stéphane Malhaise (gardiens).

Auderghem

Transferts

Arrivées: Sebastien Van den Eynde (Crossing), Arno Gonzales (Wemmel), Rayane Garti (Ixelles), Sacha Avramovic (BX Bruxelles), Antonin Rogé (Crossing), Sacha Berkes (Chastre), Oumar Maiga (Chastre), Adama Dia (Deux Acres), Anthony Marino (Stockel), Moussa Dia (Deux Acres), Ayman Al Masude (Léopold), Noah Radas (Jette), Joao Pinto (Rixensart), Anthony Porton (Perwez), Alessio Inganamorte (Tubize-Braine), Dimitri Agorakis (Kosova), Dorian Bukens, Yassin Challal, Adam Karera (P3 Auderghem).

Départs: Ingenito, Benkens (Machelen), Casselas, Pietroons (Saintes), Duquene (Ophain), Grandjean, Patesson, Poull, Verbruggen (arrêt), Gengoux, Sellekaert, Vanbellingen, Vincelot (?).

Le noyau

Gardiens: Sebastien Van den Eynde, Arno Gonzales, Rayane Garti.

Défenseurs: Sébastien Baert, Maxime Hasevoet, Sacha Avramovic, Sacha Berkes, Oumar Maiga, Adama Dia, Anthony Marino, Moussa Dia, Antonin Rogé.

Milieux: Dorian Bukens, Adam Karera, Anthony Termini, Christophe Van den Hove, Christophe Martinez, Ayman Al Masude, Nicolas Olungu, Alession Inganamorte.

Attaquants: Romain Van Hole, Joao Pinto, Dimitri Agorakis, Noah Raddas, Anthony Porton, Gabriel Zoican, Yassin Challal.

Staff: Jean Claude Delmoitié (T1), Fabio Magnoni (T2), Billy Hasani (T3), Lauria Michelangelo (gardiens).

Rebecq B

Transferts

Arrivées: Florian Delvaux, Nathan Vermeer (Bièvène), Donavan Vandenbergh (Ecaussinnes), Nicolas Simon (retour de Ronquières), Christian Ferreira (ES Braine).

Le noyau

Gardiens: Mattéo Bovy, Arthur Bailly, Mathys Vancauwelaert.

Défenseurs: Thomas Van Hamme, Jeremy Peduzzi, Loris Staquet, Noah Rwaka, Florian Delvaux, Donavan Vandenbergh, Berry Weteto.

Milieux: Salvatore Giannone, Taylor Hakiki, Gust Desmet, Pablo Maldonaldo, Nathan Vermeer.

Attaquants: Bradley Van Hirtum, Romain Mertens, Maxence Mary, Francois Natanael, Nicolas Simon, Christian Ferreira, Robert Asandei.

Staff: Franco Marrella (T1), Luis Vaquero (T2).