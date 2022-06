Une vraie fête à Rebecq malgré la défaite face à l’Union

Le coach Luigi Nasca, au moment de rentrer aux vestiaires à l’issue des nonante minutes, arborait d’ailleurs un large sourire et ce malgré la défaite 1-3. " D'un point de vue footballistique, et d’une rencontre qui devait être uniquement pour le plaisir, nous parvenons à tirer d’ores et déjà des premiers enseignements, et ça en tant que coach ça ne peut que me ravir. Maintenant, au-delà de ces aspects, on doit être fier ce soir. Fier d’être Rebecquois. Une fois encore, on remarque que le club évolue au fil des événements. C’était un défi de taille pour le club d’accueillir une rencontre face à une telle équipe et ce fut une vraie fête. Tout le monde a pris énormément de plaisir, et voir autant de spectateurs se déplacer dans notre petit village, c’est juste magique. Ce fut un succès sur toute la ligne. "

Le nouveau gardien séduit

Un succès donc, auquel on peut aussi ajouter une première belle performance du nouveau transfuge Maxime Vandermeulen qui aura, ce mardi soir, face à l’Union, livré sa première rencontre sous la vareuse rebecquoise. Une mise dans le bain immédiate avec un tel contexte, comme l’expliquait le principal intéressé. " Je suis content de mon match, et j’ai surtout apprécié l’ambiance. C’est pour ce genre de rencontre qu’on aime le football. Nous sommes privilégiés d’avoir pu rencontrer l’Union Saint-Gilloise, et surtout d’avoir eu autant de monde ce soir aux abords du stade. De plus, nous avons été loin d’avoir été ridicules et c’est de très bon augure pour la suite. "

Avec un peu plus de 800 spectateurs présents, et les chants mythiques des Unionistes qui auront retenti tout au long des nonante minutes, la RUS Rebecquoise aura lancé sa saison 2022-2023 d’une bien belle manière.