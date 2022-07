"On n’a pas été spécialement surpris par ce changement puisque certaines équipes comme Mont-Saint-André, qui descend, se retrouvent logiquement avec des formations plus proches que nous géographiquement , indique le coach, Gary Illegems. Nous étions déjà en P3B il y a quelque temps et cela va nous permettre de voir d’autres équipes du BW ainsi que des équipes bruxelloises."

L’autre changement, c’est un effectif qui a subi pas mal de modifications. "On reste dans la même ligne de conduite, mais avec le remplacement de certains joueurs par d’autres éléments ayant énormément de qualités. On a donc recruté des jeunes, ce qui est le leitmotiv de Genappe B, mais aussi 2-3 joueurs plus expérimentés qui apporteront leur niaque et leur grinta. Car c’est peut-être l’absence de deux ou trois patrons qui nous a manqué dans certains matches et notamment au tour final. Après, il y avait cette volonté d’avoir un effectif plus élargi et avec plus de concurrence, et nous sommes satisfaits des choix réfléchis qui ont été faits en plus d’avoir gardé la colonne vertébrale de l’équipe."

Intégrer les jeunes

Les objectifs seront à la fois formatifs et sportifs. "L’intégration des jeunes reste notre principale motivation en vue de leur faire franchir le pas vers la P1. Vincent Kohl est d’ailleurs très attentif à nos jeunes et certains d’entre eux s’entraînent déjà en P1 voire plus. Et si notre équipe première venait à monter, ce serait intéressant pour nous aussi. Étant donné qu’on sort d’un tour final, pourquoi ne pas garder le même objectif. Mais, le groupe est jeune et on ne lui mettra aucune pression. On va donc aborder les matches les uns après les autres, donner le meilleur de nous-mêmes et on fera les comptes à la fin."

Les transferts

Arrivées: Baptiste Rouge (Pont à Celles), Lucas Steenwerckx (Rixensart), Théo Zanella et Antoine Lisbet (Nivelles), Romain De Kepper et Juhans Dechene (Villers), Florian Lemaitre (Stéphanois), Rémy De Clercq (Braine), Mayeric Gevers (RAS Jodoigne). Benjamin Carlin, Logan Loquet, Sylvain Fournaux, Jordan Baligant et Adrien Coumans (U19) intègrent l’effectif.

Départs: Loïc Fiolle, Benjamin Bodart, Gaëtan Vandenberghe, Cyril Deflandre, Mitchai Laurent et Axel Baketu (Nivelles), Émile et David Zagubien (Villers), Florian Bekers (?).

Le noyau

Gardiens: Dawson De Backer, Baptiste Rouge.

Défenseurs: Tomassino Rinaldi, Amaury Rose, Alexandre Wouters, Benjamin Carlin, Lucas Steenwerkcx, Hugo Taburiaux, Théo Zanella, Romain De Kepper.

Milieux: Antoine Lisbet, Laurent Smagghe, Logan Loquet, Lory Warnant, Sylvain Fournaux, Florian Lemaitre, Juhans Dechene, Jordan Baligant, Rémy De Clercq.

Attaquants: Goran Couder, Geoffrey Hannon, Émilien Verachtert, Vincent Vandenhoek, Mayeric Gevers, Nicolas Robeyns, Adrien Coumans, Lionel Daver.

Staff: Gary Illegems (T1), Eddy Shamavu (T2), Damiano Di Giosa et Michael Couder (délégués).