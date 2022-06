Outre les trois clubs du BW, il compte aussi plusieurs écoles de tennis à Bruxelles et en Flandres. Pour coordonner le tout, il a décidé de s’adjoindre les services d’un ancien joueur professionnel, Kristof Vliegen qui en deviendra le directeur technique. "Nous sommes fiers de retrouver en nos rangs ce magnifique joueur, souligne la présidente, Karine Biver. Notre objectif est de proposer un vrai programme de compétition en journée. Ce programme s’adresse principalement aux jeunes joueurs ayant un statut d’élites sportives ainsi qu’à tous ceux qui sont désireux de progresser à l’échelle nationale, sur le circuit ITF et WTA et/ou ATP. Il s’agit d’un programme complet reprenant bien évidemment des entraînements sur toutes les surfaces de jeu, mais aussi des entraînements physiques, des analyses techniques et tactiques grâce à un système performant de vidéo et le cas échéant un suivi en tournoi. Nous souhaitons également proposer une offre d’entraînement en journée pour les seniors – car dès l’âge de 35 ans, vous êtes sur le circuit ITF senior – qui souhaitent progresser, s’entraîner ou se maintenir en forme en vue de tournois en Belgique ou sur le circuit ITF."