Des U16 de l’ASUB finalistes en Allemagne

Composée de jeunes joueurs de l’ASUB Waterloo et de Boitsfort et dirigée par le Waterlootois Neil Massinon et le Nivellois Stéphane Devos, la formation belge a d’abord remporté toutes ses rencontres de poules: face à RBW3 (Sélection Rhein/Baden/Waden) 48-0, contre Bayern 41-0 et face à RBW1 (Sélection Rhein/Baden/Waden) 12-5.