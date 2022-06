Au total, 13 équipes de la province sont engagées en Coupe de Belgique. Les 9 teams provinciaux (Waterloo A, Chastre A, Ophain A, Lasne-Ohain A, Rixensart A, Perwez A, Villers-la-Ville A, Wavre-Limal A et Grez-Doiceau A) ainsi que les 4 formations de D2 et D3 ACFF (Rebecq, Tubize-Braine, Jodoigne et RCS Brainois).

Waterloo et Chastre devront passer par un tour préliminaire, programmé le dimanche 24 juillet à 16h. Les Waterlootois se déplaceront au FC Rhodienne-de-Koek, tandis que les Chastrois s’en iront défier Huy B.

S’en suivra le premier tour de la Coupe de Belgique, le dimanche 31 juillet à 16h, où 216 clubs sont répartis (les 8 qualifiés + 144 clubs de provinciales + 64 clubs de troisième nationale) en 8 groupes, sur base de critères géographiques.

Les représentants de la province du Brabant wallon ont hérité des groupes 2, 3 et 6.

Groupe 2

Ophain – Voorde-Appelterre

Lasne-Ohain – Symphorinois A

RCS Brainois – US Belœil

Renaissance Mons A – Rixensart

À noter qu’en cas de qualification de Waterloo au tour préliminaire, il serait opposé à ce stade au FC Cuesmes A.

Groupe 3

Perwez – SC Montignies B

Villers-La-Ville – Gosselies A

À noter qu’en cas de qualification de Chastre au tour préliminaire, il serait opposé à ce stade à Couvin-Mariembourg.

Groupe 6

Wavre-Limal – vainqueur du tour préliminaire entre KSV Schriek et VC Groot Dilbeek

Jodoigne – FC Stockel

Grez-Doiceau – Wolvertem Merchtem A

Deuxième tour

Les 48 clubs de deuxième nationale entrent en lice le dimanche 7 août et rejoignent les 108 clubs qualifiés.

Rebecq recevra le vainqueur de la rencontre entre Ster-Francorchamps et Jeunesse Freylangeoise.

De son côté, Tubize pourrait donner la réplique à Ophain en cas de qualification des Ophinois au tour précédent.